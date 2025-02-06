Ексгравець збірної України Олег Данченко повертається на поле після клінічної смерті на зборах

Футболіст майже не грав на професійному за останні два роки. Втім представник другого дивізіону вирішив дати шанс Данченку.

Український футболіст Олег Данченко повертається до професійної кар'єри. 30-річний гравець продовжить виступати у Першій лізі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sport.ua.

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Камбек після трагедії

Півзахисник доєднався до розташування вінницької Ниви, яка почала підготовку до весняної частини сезону. Поки клуб не оголошував про підписання контракту з Олегом.

Тренер Ниви Юрій Вірт має оцінити стан Данченка, який довгий час пробув без футболу. Нагадаємо, що в лютому 2023 року футболіст пережив інфаркт на зборах із Зорею.

У Данченка тричі зупинялось серце і він пережив клінічну смерть. Після цього він зміг повернутися на поле, але вже довгий час залишається без ігрової практики.

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За свою кар'єру Олег виступав за хмельницьке Динамо, Чорноморець, донецький Шахтар, чотири клуби з Росії, грецький АЕК та луганську Зорю. Із "гірниками" футболіст вигравав УПЛ та Кубок України. Також на рахунку Данченка 27 матчів та три голи за молодіжну збірну України.