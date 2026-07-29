НОК України оскаржує повернення росіян в олімпійські види спорту через CAS

Національний Олімпійський комітет України офіційно подав апеляцію на рішення МОК відновити росіян у правах на змаганнях, які дозволяють кваліфікуватися на Ігри-2028. Справу розглядатиме Спортивний арбітраж у Лозанні.

Українська сторона наполягає на тому, що президентка МОК Кірсті Ковентрі та її спільники грубо порушили Олімпійську хартію. CAS раніше вже підтверджував, що відсторонення росіян є законним, пише 24 Канал.

Які аргументи наводить НОК в позові до CAS

У заяві, оприлюдненій на сайті НОК, стверджується, що Україна вимагатиме відновлення санкцій проти росіян. Позов подано спільно з Міністерством молоді та спорту і командою юристів. Апеляція ґрунтується на тому, що МОК не чекав на те, щоб Росія усунула порушення, які призвели до заборони їхньому олімпійському комітету брати участь в Літніх та Зимових Іграх.

Йдеться про те, що росіяни втрутились у територіальну юрисдикцію українського НОК, включивши до складу ОКР федерації з тимчасово окупованих Криму, Донбасу, Запоріжжя і Херсонщини.

Те, що росіяни формально прибрали зі списку організацій у підпорядкуванні свого олімпійського комітету федерації, розташовані в українських регіонах, не означає фактичного виконання вимог МОК. Тож Кірсті Ковентрі своїм рішенням порушує міжнародне спортивне право і суперечить документації свого ж комітету.

НОК обіцяє і далі відстоювати права українського спорту та захищати інтереси держави.

Як світова спільнота намагалась вплинути на рішення МОК про росіян

Низка країн Євросоюзу вимагала припинити фінансування Міжнародного олімпійського комітету через повернення росіян.

Але в МОК наголосили, що не будуть переглядати своє рішення навіть під тиском ЄС і поскаржились на те, що змушені працювати "у складних реаліях".