Майбутнє Мудрика в тумані: Челсі несподівано відібрав у українця його улюблений номер

Лондонський клуб вирішив зробити добрий жест на адресу свого лідера Коула Палмера. Відтепер англієць гратиме під номером, який носив Михайло Мудрик.

Лондонський Челсі вдало провів кампанію 2024-2025. Команда Енцо Марески виграла Лігу конференцій та кваліфікувалась до Ліги чемпіонів на наступний сезон, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Челсі.

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Розчарування для Мудрика

Лідером команди був Коул Палмер, який оформив 15 голів та 11 асистів у всіх турнірах. Тепер же Челсі вирішив винагородити хавбека за його вклад в успіхи клубу.

З нового сезону англієць гратиме під 10 номером, хоча до цього у нього на спині фігурувала 20-ка. Палмер почне виступи під новим номером вже з Клубного чемпіонату світу.



Нова футболка для Коула Палмера / фото ФК Челсі

Підопічні Марески потрапили в одну групу із Лос-Анджелесом, Фламенго та Есперансом. Раніше під 10 номером у Челсі виступав українець Михайло Мудрик.

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Втім наразі його перспективи у клубі залишаються туманними, адже у грудні минулого року він здав позитивний тест на допінг. В організмі вінгера знайшли мельдоній.

Українця відсторонили від футболу на невизначений термін. Михайло запевнив, що не вживав заборонений препарат свідомо. Минулого сезону Мудрик оформив 3 голи та 4 асисти у 15-ти матчах.