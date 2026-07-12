Гаррі не зможе, Джуд допоможе: дубль Беллінгема вивів Англію у півфінал Мундіалю

Збірна Норвегії привернула на свій бік багатьох нейтральних вболівальників на чемпіонаті світу через симпатичний стиль та фанатські перформанси. Але у вирішальний момент команда Столе Сольбаккена виявилася надто залежною від того, чи піде гра у Ерлінга Голанда.

Коли головний бомбардир вперше за 14 матчів не зміг відзначитися, шлях вікінгів на першому для них за майже 30 років Мундіалі завершився. Бо у Англії героїв виявилося не один, а двоє, пише 24 Канал.

Норвегія – Англія 1:2

Голи: Шьєльдруп, 36 – Беллінгем, 45+2, 93

Обидві команди за перші півгодини гри заслуговують від вболівальників хіба що скарг на те, навіщо вони увімкнули телевізор замість заслуженого сну. Мінімум загострення і багато не надто видовищної боротьби.

Розворушити цю млявість спробував Голанд ударом головою, а вже за мить Шьєльдруп раптом видав чи то дуже поганий навіс, чи то найгеніальніший удар у своїй кар'єрі. Пікфорд дивним чином не зміг зупинити м'яч, і той опинився у сітці – 1:0 на користь скандинавів.

Могли норвежці і подвоювати, але Сорлот чомусь не віддав на Голанда в контратаці і змарнував момент. А от британці йти на перерву поступаючись не збирались: Беллінгем легко обійшов захисників, отримавши м'яч з флангу, і покотив у дальній кут.

У цьому епізоді норвежці апелювали до того, що м'яч після вибиття від воріт нібито влучив у кабелі, на яких тримається камера-павук. Але арбітр гру не зупинив.

Другий тайм набагато краще проводили норвежці, вони навіть забили, але гол було скасовано через фол в атаці. А от екстратайми склалися на користь "трьох левів". І знову Беллінгем – цього разу Джуд добре зорієнтувався у грі на добиванні і зрівнявся з Гаррі Кейном за голами на цьому чемпіонаті світу.

Огляд матчу Норвегія – Англія: дивіться відео від MEGOGO

2:1 з дублем Беллінгема у підсумку – Норвегія після матчу була незадоволена суддівством, натякаючи на те, що усі спірні епізоди вирішувались на користь англійців. А Томас Тухель дорікав власній команді і ледь не прямим текстом визнав, що пройти скандинавів вдалося завдяки великому везінню.