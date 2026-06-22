Єгипет здобув історичну дебютну перемогу на Мундіалях із зірковим перформансом Салаха
Попри те, що перша участь збірної Єгипту на чемпіонатах світу датується аж 1934 роком, команда ніколи раніше не святкувала перемогу в матчі. Нагода виправити це випала проти Нової Зеландії.
Попри статус фаворита, Мохаммед Салах і компанія першими пропустили. Але зробили правильні висновки у перерві і досягли потрібного результату, пише 24 Канал.
Дивіться також Затьмарив Возінью: голкіпер Кюрасао став зіркою соцмереж після перформансу на ЧС-2026
Нова Зеландія – Єгипет 1:3
Голи: Серман, 15 – Зіко, 58, Салах, 67, Трезеге, 82
Новозеландцям вдалося здивувати у першому таймі: вже на 15-ій хвилині після навісу від кутового і прекрасного удару головою Фінна Сермана збірна, від якої у складній групі з Бельгією, Іраном та Єгиптом навряд очікували вдалих результатів, вийшла вперед і утримувала цю перевагу упродовж всієї половини гри.
Проте по перерві двоє у складі "фараонів" увімкнули магію. Спершу теж головою відзначився Мостафа Зіко, буквально прошивши з близької відстані голкіпера новозеландців Макса Крокомба. А потім за справу узявся "цар Єгипту" Мохаммед Салах.
Другий гол африканської збірної став результатом класної комбінації з асистом того-таки Зіко. А для третього взяття воріт Нової Зеландії результативний пас віддав вже сам Салах, а забив знову головою Махмуд Хасан, відомий під прізвиськом Трезеге.
3:1 у підсумку – перша перемога Єгипту на чемпіонатах світу, яка дозволяє збірній очолити групу G, але поки без гарантій проходу далі. Найкращим гравцем поєдинку було очікувано визнано Мохаммеда Салаха.