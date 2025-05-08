Взяв приклад з Трампа: МакГрегор оголосив себе Папой Римським

Колишній чемпіон UFC Конор МакГрегор продовжує епатувати публіку. Зірковий боєць ММА провокативно відреагував на новину про обрання Папи Римського.

У четвер, 8 травня, на конклаві у Ватикані обрали нового Папу Римського. Головою католицької церкви став американський кардинал Роберт Френсіс Прево, який взяв ім'я Лев XIV, пише 24 Канал.

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Крінжове фото МакГрегора

На обрання Папи Римського оперативно відреагував епатажний Конор МакГрегор. Скандальний ексчемпіон UFC опублікував у своєму інстаграмі фото, згенероване штучним інтелектом. На ньому МакГрегор у вбранні Папи вітає вірян на площі у Ватикані.

До публікації Конор додав доволі провокативний підпис.

"Сюрприз-сюрприз, суч*ри, король повернувся!", – йдеться у дописі МакГрегора.

Конор МакГрегор в образі Папи Римського / фото з інстаграму бійця ММА

Нагадаємо, що Конор МакГрегор є великим фанатом Дональда Трампа. Нещодавно офіційні ресурси Білого дому опублікували фото президента США в образі Папи Римського. Світлина була згенерована за допомогою ШІ.

Раніше МакГрегор відвідав свого кумира в Білому Домі. Епатажний боєць заявив про свій намір стати президентом Ірландії.