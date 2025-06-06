Українські легкоатлети стали жертвами обстрілу Росії: моторошні кадри з Луцька
- Вночі 6 червня Росія здійснила масований обстріл Луцька, випустивши 6 ракет і 15 шахедів.
- Готель, де зупинилися українські легкоатлети, став однією з цілей, проте жертв та поранених серед спортсменів немає.
Вночі 6 червня Росія здійснила масований комбінований обстріл України. Під ударом ворога опинилося і місто Луцьк.
Під час масованої атаки російські війська випустили по місту 6 ракет і 15 шахедів. Один із ударів припав на готель, де зупинилася частина українських легкоатлетів, пише 24 канал з посиланням на Федерацію легкої атлетики України.
Читайте також ЗСУ відправили "на концерт до Кобзона" майстра спорту Росії з легкої атлетики
Українські легкоатлети потрапили під обстріл
Серед цілей, уражених під час атаки, яка тривала з 1 до 6 години ранку, був готель "Мотор", де зупинилася частина української команди, включаючи основний склад національної збірної.
Серед спортсменів немає жертв та поранених.
Наслідки атаки на Луцьк: дивіться відео
Відзначимо, що це була одна з наймасованіших атак на українські міста.