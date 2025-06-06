Українські легкоатлети стали жертвами обстрілу Росії: моторошні кадри з Луцька

Вночі 6 червня Росія здійснила масований комбінований обстріл України. Під ударом ворога опинилося і місто Луцьк.

Під час масованої атаки російські війська випустили по місту 6 ракет і 15 шахедів. Один із ударів припав на готель, де зупинилася частина українських легкоатлетів, пише 24 канал з посиланням на Федерацію легкої атлетики України.

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Українські легкоатлети потрапили під обстріл

Серед цілей, уражених під час атаки, яка тривала з 1 до 6 години ранку, був готель "Мотор", де зупинилася частина української команди, включаючи основний склад національної збірної.

Серед спортсменів немає жертв та поранених.

Наслідки атаки на Луцьк: дивіться відео

Відзначимо, що це була одна з наймасованіших атак на українські міста.