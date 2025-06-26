15-річний боксер з Одещини врятував друга з-під завалів ліцею після обстрілу росіянами
- Росіяни зруйнували ліцей у Білгород-Дністровському балістичною ракетою.
- 15-річний боксер Марк Аветікян врятував друга Максима Тимчука з-під завалів будівлі.
Російські окупанти продовжують тероризувати населення України, завдаючи ударів по цивільним об'єктам. Одним з найбільш постраждалих регіонів є Одеська область.
При цьому наші земляки продовжують демонструвати мужність та допомагати один одному у важкій ситуації. Черговий подібний випадок стався на Одещині, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ювенальну поліцію України.
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Боксер врятував друга
23 червня терористи завдали ракетного удару по Білгород-Дністровському. Дві балістичні ракети зруйнували житлову інфраструктуру, одна з них влучила в будівлю ліцею.
Випадок стався під час звучання сигналу повітряної тривоги, коли учні спускалися до укриття. Двоє хлопців Марк Аветікян та Максим Тимчук не встигли перейти в безпечне місце і на них обвалилась стіна.
У підсумку Марк отримав поранення, але зміг знайти сили та вибрався з-під уламків. Хлопець побачив, що його друг Максим опинився під завалами та кинувся рятувати його.
Марк прибрав бруд з обличчя Максима, щоб той міг дихати, а також звільнив його ноги від уламків будівлі. Зрештою це дозволило обом хлопцям дістатися укриття.
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Відзначимо, що Марку 15 років. Він займається боксом та вже вигравав чемпіонат України у своїй віковій категорії. Крім того, Аветікян є вихованцем дитячо-юнацької спортивної школи.
Нагадаємо, що раніше обстріл Білгород-Дністровського прокоментував боксер Василь Ломаченко, який є уродженцем цього міста. Через його неоднозначний пост розгорілась публічна суперечка між спортсменом та відомими активістами.