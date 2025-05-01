Росіяни в Одесі знищили квартиру ексгравця Чорноморця: його син дивом залишився живим

Росія кожного дня атакує мирні українські міста ракетами й ударними БПЛА. Напередодні під масованим обстрілом вкотре опинилася Одеса.

Унаслідок терористичної атаки в ніч з 30 квітня на 1 травня загинули двоє людей і ще 15 отримали поранення. У місті були пошкоджені житлові будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі.

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Постраждало житло українського тренера

Серед іншого в Одесі була знищена квартира наставника молодіжної команди Руха Дениса Колчина. На щастя, ніхто з його рідних не постраждав, хоча під великою загрозою був його старший син, який за збігом обставин не встиг вчасно повернутися додому, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу львівського клубу.

"Цієї ночі російський "шахед" влучив у мою квартиру в Одесі. Вона повністю зруйнована, але, на щастя, ніхто не загинув. Мій старший син не зміг вчасно потрапити додому та завдяки цьому залишився живий.

Тож принагідно хочу подякувати нашим воїнам за те, що ми маємо змогу грати у футбол. Треба цінувати, що ми можемо працювати та займатись своєю улюбленою справою", – сказав Колчин.

Довідка. 47-річний Денис Колчин є уродженцем Одеси та вихованцем місцевого Чорноморця. Під час ігрової кар'єри він виступав за "моряків" протягом шести років, а також грав у складі Кривбаса, Металіста, Миколаєва та Дністра.

Зазначимо, що молодіжну команду "жовто-чорних" Денис Колчин очолив у квітні 2024 року. Його син, 19-річний Костянтин Колчин, є гравцем Руха-2. Як і батько, він виступає на позиції центрального захисника.