Оклахома вперше стала чемпіоном НБА: відеоогляд історичного тріумфу

У понеділок, 23 червня, було визначено переможця НБА-2024/2025. За трофей боролися Оклахома-Сіті Тандер та Індіана Пейсерс.

Команди видали неймовірну фінальну серію, вигравши по три зустрічі. Тож усе вирішувалося в сьомому поєдинку, в якому "Тандер" були господарями, повідомляє 24 Канал.

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Оклахома здобула впевнену перемогу

Для гостей розпочалося все жахливо з самого початку. Вже в першій чверті поєдинку лідер Індіани Тайріз Халібертон травмувався під час атаки своєї команди та не зміг продовжити гру.

Протягом першої половини зустрічі суперники демонстрували рівну гру й "Пейсерс" закінчили її з перевагою в одне очко. Але після перерви господарі ввімкнулися на повну й забезпечили собі комфортну перевагу.

Вона на початку останньої 12-хвилинки сягала 22 очка. До кінця зустрічі гості змогли трішки скоротити різницю в рахунку, проте шансів на повноцінний камбек не було.

Оклахома – Індіана 103:91 (25:22, 22:26, 34:20, 22:23)

Для Оклахоми це перше чемпіонство в історії НБА. Раніше ця організація вже здобувала "золото" в 1979 році, але тоді команда базувалася в Сіетлі й називалася Сіетл Суперсонікс.

Дивіться відеоогляд матчу Оклахома – Індіана

Зазначимо, що MVP фіналу був визнаний захисник Оклахома-Сіті Тандер Шей Гілджес-Александер. Раніше в цій серії він уже переписував історію НБА.