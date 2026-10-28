Блохін пропустив церемонію "Золотий м’яч" через проблеми зі здоров’ям

Організатори цьогорічної церемонії Ballon d'Or у Лондоні відзначилися деякими суперечливими запрошеннями на захід. Проте не забули і про справжніх легенд, зокрема трійку українських переможців нагороди.

Андрій Шевченко не лише був присутній у залі театру "Палладіум", але й підіймався на сцену для вручення призу Ламіну Ямалю. Відвідав церемонію також й Ігор Бєланов, а от Олег Блохін несподівано пропустив головну подію року, пише 24 Канал.

Українці на "Золотому м'ячі"

В Українській асоціації футболу відзначили залучення до найбільш престижної футбольної премії світу президента організації, володаря "Золотого м'яча" 2004 року Андрія Шевченка та переможця Кубка Кубків, колишнього нападника Динамо, тріумфатора премії 1986 року Ігоря Бєланова.

Олег Блохін, який виграв "Золотий м'яч" першим з українців у 1975 році, не зміг приєднатися до колег. Причиною назвали стан здоров'я 73-річної легенди.

В УАФ нагадали, що Україна – одна з лише 9 країн, яка виховала трьох і більше переможців Ballon d'Or. Наша держава перебуває у компанії таких футбольних націй, як Німеччина, Франція, Італія, Англія, Бразилія, Нідерланди, Іспанія та Португалія.

Хто з українців ще претендував на "Золотий м'яч"

Окрім трьох переможців, Україна мала ще 11 гравців, які в ті чи інші роки потрапляли до шортлиста премії.

Серед них такі відомі футболісти, як Володимир Мунтян, Леонід Буряк, Олег Протасов, Анатолій Дем'яненко, Олександр Заваров, Олексій Михайличенко, Олександр Шовковський. А останнім нашим співвітчизником у списку був Артем Довбик того року, коли він у складі Жирони став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.