Колишній бойовий медик врятував життя гравцю під час матчу чемпіонату України

У суботу, 10 травня, відбувся третій матч чвертьфінальної серії плей-офф чемпіонату України з футзалу. Львівська Енергія зіграла проти київського SkyUp Futsal.

Столична команда обіграла львів'ян з рахунком 6:4 в овертаймі та повела у серії – 2:1. Під час матчу відбулась моторошна подія за участі гравця киян, повідомляє 24 канал.

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Героїчний вчинок

Поєдинок між Енергією та SkyUp було призупинено. Причиною стало те, що під час протистояння гравець київської команди Шаропіньо втратив свідомість прямо на майданчику.

Олег Чернецький одразу кинувся допомагати бразильцю. Фізіотерапевт львів'ян врятував життя легіонеру столичної команди.

Колишній бойовий медик 125 окремої бригади ТРО ЗСУ миттєво зреагував, визначивши наявність дихання/серцебиття у Шаропіньйо. Повернув свідомість плесканнями, розтираннями. За допомогою води та кисню реабілітував бразильця, якого забрала медична допомога на обстеження серця,

– йдеться у повідомленні АФУ.

У результаті Шаропіньо зміг підвестись та за допомогою партнерів по команді покинув спортивний майданчик.