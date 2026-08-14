Дорощук виграв "срібло" чемпіонату Європи зі стрибків у висоту

У п'ятницю, 14 серпня, український спортсмен у висоту вистпив у фіналі чемпіонату Європи зі стрибків у висоту. Його головним суперником був легендарний Джанмарко Тамбері.

В англійському Бірмінгемі триває чемпіонат Європи з легкої атлетики. Як і три роки тому призером цих змагань став 25-річний спортсмен родом із Кропивницького Олег Дорощук.

До спроби у 2.30 метра дійшли три атлети – українець Олег Дорощук та італійці Маттео Сіолі та Джанмарко Тамбері, який є олімпійським чемпіоном у Токіо-2020.

Сіолі травмувався при першій спробі на 2.30 метра та вибув з боротьби з бронзовою нагородою. У секторі залишились лише атлети, які були призерами два роки тому. Дорощук взяв свою висоту з першого разу, а Тамбері з другого. Це дало перевагу українцю.

Але на відмітці 2.32 метра українець змарнував усі три спроби, а Тамбері взяв цю висоту з другого разу

Що далі на чемпіонаті Європи

Дорощук став другим українцем, який виграв понад одну медаль на чемпіонатах Європи зі стрибків у висоту, що проходять на відкритому повітрі. Два роки тому від був третім. Ще одним мультимедалістом є Андрій Проценко – володар аналогічного набору нагород.

Єдиним українським чемпіоном у цьому виді програми залишається Богдан Бондаренко. Своє "золото" він здобув 12 років тому.

Наразі Україна завоювала дві нагороди на ЧЄ-2026. Перша медаль належить метальнику молота, бронзовому призеру Михайлу Кохану.

Далі у програмі змагань значаться ще кілька фіналів за участі українців. Зокрема, виступатимуть також і Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.