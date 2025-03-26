"Страусина поведінка": відомий тренер розніс Реброва за провал у матчі з Бельгією

Збірна України минулого вікенду грала проти Бельгії. На жаль, "синьо-жовті" поступились "червоним дияволам" з рахунком 3:0 та не змогли пробитись у елітний дивізіон Ліги націй.

Олег Федорчук висловився стосовно матчу Бельгія – Україна. Відомий український тренер розніс рішення Сергія Реброва у грі в Генку, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.

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Що не так було у Генку?

Олег Федорчук заявив, що у Мурсії перший матч проти Бельгії став бенефісом у тренерській кар'єрі Сергія Реброва. Проте у другій грі в Генку спеціаліст не зміг уникнути фіаско.

Зі слів Федорчука, Ребров не вгадав із замінами. Тоді як Руді Гарсія, тренер збірної Бельгії, реабілітувався за поразку у першому матчі та взяв впевнений реванш.

Вже з перших хвилин поєдинку в Генку стало очевидно, що страусина поведінка української збірної приречена на провал. Ставка на глуху оборону була помилковою зі стратегічного боку. Вона свідчила про те, що у Сергія Реброва не було чіткого плану, як ускладнити бельгійцям контроль м'яча,

– сказав Федорчук.

Олег Федорчук підкреслив, що бельгійці не продемонстрували якісну гру, це просто українці зіграли слабко. Фахівець наголосив, що тренерському штабу треба зробити роботу над помилками, інакше буде провал на відборі на ЧС-2026.

Раніше Віктор Леоненко висловився стосовно матчу Бельгія – Україна у Генку. Відомий експерт назвав винуватця у поразці у грі між "червоними дияволами" та "синьо-жовтими".