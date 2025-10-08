Динамо – це не просто клуб, а обличчя українського футболу на світовій арені. "Біло-сині" славляться своєю великою та довгою історією, а також видатними гравцями.

Олег Кузнецов – один із представників "золотого покоління" Динамо часів Валерія Лобановського. 24 канал розповідає про те, що відомо, а також де зараз та чим займається легенда київського клубу.

Як склалась футбольна кар'єра Кузнецова?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Олег Кузнецов народився 22 березня 1963 року у Німеччині, але є вихованцем Юності з Чернігова, куди переїхала його родина. У 1981 році першою професійною командою футболіста стала місцева Десна.

Олег Кузнєцов в Динамо Фото київського клубу

А вже у 1982 році у футбольній кар'єрі Кузнецова відбувся важливий перехід. Захисник приєднався до Динамо, ставши частиною "золотого покоління" клуб на чолі Валерієм Лобановським.

Які трофеї з Динамо виграв Кузнецов? Олег Кузнецов у складі киян тричі ставав чемпіоном СРСР (1985, 1986, 1990) та тричі виграв Кубок Радянського союзу (1985, 1987, 1990), а у 1986 році разом з "біло-синіми" тріумфував у Кубку володарів кубків УЄФА.

Олег Кузнецов відігравав важливу роль у легендарній динамівській машині Валерія Лобановського. Центральний захисник складав кістяк команди, яка здобувала славу та ім'я у футбольному світі.

У збірній СРСР Кузнецов відіграв не менш важливу роль, ніж у Динамо. Захисник став срібним призером чемпіонату Європи 1988 року у складі Радянського союзу у Німеччині.

Як Кузнецов відмовився грати за Росію?

Після розпаду СРСР Кузнецова викликали грати за збірну Росії, проте футболіст вирішив відмовитися та представляти Україну. Захисник в інтерв'ю "Чемпіону" розповідав, що це був свідомий вибір.

Пропонували квартири в Москві, гроші. Але ми з Олексієм на той час вже виступали за Глазго Рейнджерс. Багато наших одноклубників грали за збірну Шотландії. Серед одноклубників-шотландців не було жодного, хто одягав футболку збірної Англії. Цього прикладу нам було цілком достатньо,

– розповідав легенда Динамо.

Відзначимо, що у 1990 році Олег Кузнецов покинув Динамо. Захисник вирушив у Шотландію, де приєднався до Рейнджерс з Глазго.

Що відомо про європейський вояж Кузнецова?

Олег Кузнецов у 1990 році підписав контракт з Рейнджерс, ставши одним із перших українських футболістів у Великій Британії. Очікувалося, що захисник зможе стати лідером шотландського гранда, але доля розпорядилася інакше.

Олег Кузнецов в Рейнджерс / Фото Getty Images

Кузнецов не зміг повністю проявити себе в Рейнджерс. Причиною стала важка травма хрестоподібних зв'язок українського футболіста, який провів чимало часу у лазареті.

Що Кузнецов виграв з Рейнджерс? Олег Кузнецов разом з "джерс" тричі ставав чемпіоном Шотландії – 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994. А також виграв Кубок країни у сезоні 1992/1993.

У 1994 році Олег Кузнецов перебрався в ізраїльський Маккабі Хайфа, а через рік повернувся в Україну, де приєднався до ЦСКА-Борисфен. У київському клубі легендарний футболіст завершив кар'єру.

Як склалась тренерська кар'єра Кузнецова?

За даними Transfermarkt, 2001 по 2002 роки Олег Кузнецов тренував київські клуби – ЦСКА та Арсенал, а вже згодом став асистентом Олега Блохіна у збірній України, що вперше в історії кваліфікувалась на чемпіонат світу у 2006 році.

У 2007 році Кузнецов покинув збірну України. Після чого він став асистентом Блохіна у російському футбольному клубі Москва.

Олег Кузнецов у збірній України U-19 / Фото УАФ

З 2010 по 2012 рік Олег Кузнецов працював з юнацькими та молодіжними збірними України. У 2012 році легенда Динамо повернувся у головну національну команду країни, знову ставши асистентом Олега Блохіна.

З 2013 року Кузнецов повернувся до роботи з юнацькими та молодіжними збірними України. Відзначимо, що саме Кузнецов зростив таких футболістів, як Георгій Судаков, Артем Бондаренко, Олександр Сирота, Назар Волошин.

Що відомо про скандальний відхід з УАФ?

У листопаді 2023 року Олег Кузнецов не викликав Данила Кревсуна у збірну України U-19, який демонстрував непогані результати у дортмундській Боруссії. Це викликало підозру стосовно заангажованості тренера.

Олег Кузнецов в U-19 / Фото УАФ

Кузнецова звинуватили у тому, що він отримує гроші від агентів за те, що просуває певних футболістів у національну команду. В інтерв'ю "Трибуні" тренер пояснив, чому не викликав Кревсуна.

Просто ми не можемо за всіма гравцями стежити. Дійшла до мене інформація тільки буквально 2 тижні тому, коли ми вже склали всі списки. Ми просто нічого не знали про цього гравця,

– розповідав Кузнецов.

Окрім того, легенда Динамо заявив, що працює понад 20 років та жодного разу не брав кошти від агентів та від батьків футболістів. Кузнецов заявив, що у той час, коли ще Григорій Суркіс очолював УАФ (тоді ФФУ) була установка не спілкуватися з агентами.

Контракт Олега Кузнецова з УАФ закінчився наприкінці 2023 року. Організація не продовжила угоду з фахівцем, а на чолі збірної U-19 його замінив Дмитро Михайленко.

Пізніше в інтерв'ю ютуб-каналу HealthRightUkraine&УФГЗ Катерина Кузнецова згадувала про звільнення свого батька.

"Мій тато в останні роки тренував юніорську збірну, вивів її на європейський рівень, вигравав. І людині просто телефонують і таким чином з ним прощаються - це максимальна неповага, це максимально неетично та некрасиво", – поділилася донька Кузнецова.

Чим зараз займається Кузнецов?

Олег Кузнецов після відходу зі збірної України U-19 не обіймає жодної посади. Як говорив сам тренер – він перебуває у творчій відпустці.

Відомо, що Кузнецов з'являється на футбольних програмах у ролі експерта. Легенда Динамо дає коментарі різним виданням, оцінюючи гру українських футбольних клубів.