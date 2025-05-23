Цього дятла я не слухаю, – Алієв розповів, якого російського артиста ігнорує

Колишній футболіст Динамо та збірної України Олександр Алієв вже 25 років проживає в Україні. Однак уродженець Хабаровська досі не осилив українську мову та іноді слухає російську естраду.

Нещодавно Олександр Алієв потрапив у мовний скандал. Колишній гравець збірної України опублікував відео, в якому лунала пісня російської z-співачки Тані Буланової, пише 24 Канал.

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Ставлення Алієва до російської музики

В інтерв'ю Славі Дьоміну Алієв відповів на критику, яка лунала на його адресу через російський трек. За словами ексфутболіста, йому без різниці, якою мовою лунає пісня.

"Хтось каже, що не можна слухати російську музику. А я, якщо чую хорошу пісню, слухаю. Мені все одно, хто це співає", – сказав Алієв.

Згодом динамівець підкреслив, що цілеспрямовано не слухає російських артистів, а особливо Григорія Лепса.

Я не слухаю російських артистів. Я десь можу в YouTube увімкнути якусь пісню, коли їду. Вона там грає. Зрозуміло, я не врубатиму її на всю машину і не відчинятиму вікна. Але десь можу так послухати. Лепс? Цього дятла я не слухаю,

– розповів Алієв.

Чому Алієв не спілкується українською мовою

Щодо мови спілкування, то Алієв зізнався, що погано володіє українською мовою. Тож йому буває незручно, коли неправильно вимовляє окремі слова.

"Наше завдання – виграти та прибрати цю нечисть з нашої країни. А хто якою мовою говорить – мені взагалі все одно. Я як говорив, так і буду. Мені все одно, що говоритимуть. Якщо я захочу, чисто для людей, щоб їм сподобалося, розмовляти українською – заради бога.

Можна сказати, що я не вмію розмовляти українською. Мені буває соромно, я можу сказати неправильні слова. Лише через це. Я вже 25 років мешкаю в Україні, з 15 років. Я розумію українську, але не розмовляю", – сказав Алієв.

Нагадаємо, що Олександр Алієв на початку повномасштабного вторгнення не втік з Києва, а залишився в Україні. Він записався до лав тероборони, а згодом став військовослужбовцем ЗСУ.

Наприкінці 2024 року Алієв відвідав Суджу, яку на той момент контролювали Сили оборони. Він записав ролик, в якому передав "вітання" російським спецслужбам, що оголосили його в розшук.