Історична перемога: 16-річний українець Бондарев вперше виграв гонку Формули-4
- Олександр Бондарев, 16-річний український пілот, вперше виграв гонку Формули-4 на етапі в Імолі, ставши першим українцем, який переміг у цій серії.
- Перемога дозволила Бондареву очолити залік новачків, а наступний етап Формули-4 відбудеться 19 вересня в Барселоні.
- Бондарев здобув поул у кваліфікації, а в гонці обійшов японця Кіну Накамура-Берту за три хвилини до фінішу.
Сенсаційно завершилася гонка 5-го етапу Формули-4 в місті Імола. Вперше у кар'єрі перемогу здобув український пілот команди Prema Racing Олександр Бондарев.
Напередодні Олександр Бондарев вперше здобув поул у кваліфікації. Перша стартова позиція значно покращувала шанси українця на перемогу в гонці, пише 24 Канал.
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Як Бондарев виграв дебютну гонку у Формулі-4?
Олександр не надто вдало стартував у гонці, віддавши лідерство японцю Кіну Накамура-Берту. Більшу частину дистанції українець тримався другим, намагаючись обійти суперника.
Тиск Бондарева дався взнаки. Накамура-Берту заробив чорно-білий прапор – останнє попередження за порушення меж траси.
За три хвилини до завершення гонки 16-річний українець на повороті обійшов японця та вийшов на перше місце. Лідерську позицію Бондарев зберіг до фінішу та вперше здобув перемогу в гонці Формули-4. Цей успіх дозволив Олександру очолити залік новачків.
Відео переможної гонки Бондарева в Імолі
Зазначимо, що Бондарев став першим українцем, який виграв гонку в серії італійської Формули-4. У 2019 році Іван Пеклін здобув перемогу в чемпіонаті Франції Формули-4 на етапі в Маньї-Курі.
Після гонки в Імолі Формула-4 йде на невелику паузу. Змагання поновляться 19 вересня, коли стартує етап у Барселоні.
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