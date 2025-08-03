Сенсаційно завершилася гонка 5-го етапу Формули-4 в місті Імола. Вперше у кар'єрі перемогу здобув український пілот команди Prema Racing Олександр Бондарев.

Напередодні Олександр Бондарев вперше здобув поул у кваліфікації. Перша стартова позиція значно покращувала шанси українця на перемогу в гонці, пише 24 Канал.

Читайте також Не "Мерседес": Ферстаппен визначився, за яку команду виступатиме у Формулі-1

Як Бондарев виграв дебютну гонку у Формулі-4?

Олександр не надто вдало стартував у гонці, віддавши лідерство японцю Кіну Накамура-Берту. Більшу частину дистанції українець тримався другим, намагаючись обійти суперника.

Тиск Бондарева дався взнаки. Накамура-Берту заробив чорно-білий прапор – останнє попередження за порушення меж траси.

За три хвилини до завершення гонки 16-річний українець на повороті обійшов японця та вийшов на перше місце. Лідерську позицію Бондарев зберіг до фінішу та вперше здобув перемогу в гонці Формули-4. Цей успіх дозволив Олександру очолити залік новачків.

Відео переможної гонки Бондарева в Імолі

Зазначимо, що Бондарев став першим українцем, який виграв гонку в серії італійської Формули-4. У 2019 році Іван Пеклін здобув перемогу в чемпіонаті Франції Формули-4 на етапі в Маньї-Курі.

Після гонки в Імолі Формула-4 йде на невелику паузу. Змагання поновляться 19 вересня, коли стартує етап у Барселоні.

Раніше ми розповідали, в якому нині стані легендарний Міхаель Шумахер, який у 2013 році отримав важку черепно-мозкову травму під час катання на лижах в Альпах.