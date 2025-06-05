Він мене зламав, – Гвоздик пригадав свій бій з росіянином

У 2019 році український боксер Олександр Гвоздик зустрівся на рингу з Артуром Бетербієвим. Українець програв росіянину технічним нокаутом.

Олександр Гвоздик пригадав переломний момент у своїй кар'єрі. Він розповів про свої відчуття після поразки російському боксеру, пише 24 канал з посиланням на Boxing24/7.

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Спогади Гвоздика про бій

Боксер зазначив, що росіянин зробив з ним те, що робив майже з усіма своїми опонентами.

Бетербієв зробив зі мною те, що робив з 99 відсотками своїх суперників – просто зламав. Він тоді був у кращій формі, кращий за мене. В мене вже тоді не було сил на другу половину бою, він постійно тиснув на мене,

– сказав Олександр Гвоздик.

Довідка. В останньому бою Олександр Гвоздик переміг Ентоні Голлавея на вечорі боксу в Каліфорнії.

Нагадаємо, що після поразки український боксер неодноразово висловлював бажання зустрітися з Бетербієвим у реванші.