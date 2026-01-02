"Для них це щось екзотичне": діти відомого боксера відмовилися від української мови

Український боксер Олександр Гвоздик відверто розповів про спілкування у його родині. Зірка боксу зізнався, якою мовою спілкуються його діти.

Олександр Гвоздик зачепив мовну тему в інтерв'ю Sport-Express.ua. Колишній чемпіон світу зізнався, що його діти не спілкуються із ним українською мовою, передає 24 Канал.

Якою мовою спілкуються діти Гвоздика?

Боксер зазначив, що його діти почуваються американцями, адже вже давно живуть за океаном. Одна дитина Гвоздика взагалі народилась у США, донька ж переїхала туди, коли їй було лише вісім місяців, а старшому сину, якому тепер вже виповнилось 17 років, було на той момент лише п'ять.

Олександр наголосив на тому, що його родина проживає у консервативному районі, де дуже мало іммігрантів. Тому його діти виключно розмовляють із ним англійською.

У старшого якісь спогади про Україну є. Інші, мабуть, можуть лише уявляти. Для них це щось екзотичне,

– заявив український боксер.

Також в інтерв'ю Олександр пригадав про бійку в Харкові проти банди з 30 людей.

Коли Гвоздик закінчить кар'єру боксера?

В інтерв'ю Sport.ua боксер розповідав, коли планує повішати рукавички на цвях. Олександр попри свої вже 38 років не поспішає завершувати кар'єру. Гвоздик зазначив, що буде боксувати, допоки йому дозволятиме здоров'я.

"Буду битися, поки здоров'я буде дозволяти. Насправді не хочеться, щоб це закінчувалося. Зараз є мотивація, я відчуваю, що можу конкурувати на найвищому рівні, тому продовжую боксувати. Якщо будуть якість травми чи щось подібне, тоді буду завершувати, але зараз такого в планах немає", – говорив Гвоздик.

Що відомо про Олександра Гвоздика?