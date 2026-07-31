Динамо ухвалило рішення щодо легенди клубу

Олександр Іщенко вперше прокоментував відхід з посади директора академії Динамо. Фахівець також розповів, яку нову роль отримав у клубі.

Наприкінці липня київський клуб оголосив про кадрові зміни у структурі академії. Сам Іщенко запевнив, що не залишає Динамо, а продовжить працювати в іншому напрямку, повідомляє Sport.ua.

Іщенко пояснив причину свого відходу

Колишній директор академії Динамо Олександр Іщенко вперше висловився щодо свого відходу з посади. За його словами, рішення було спільним – як з боку керівництва клубу, так і з його власної ініціативи.

Фахівець наголосив, що академії настав час для своєрідного перезавантаження. Водночас він не залишає структуру київського клубу, а переходить на іншу посаду.

Це все спільне: і бажання, і рішення – керівництва та моє особисте. Мабуть, прийшов час перезавантаження роботи академії. А я залишився в структурі динамівського клубу і буду займатися тим, чим і займався – це селекційною роботою. Скажімо так, на більш високому рівні,

– зазначив Іщенко.

Він додав, що й надалі працюватиме "на футбольній передовій", але вже в іншому статусі, зосередившись на пошуку та відборі футболістів для клубу.

Натякнув на майбутні трансфери Динамо

Під час розмови Іщенка також запитали, чи можуть уболівальники Динамо очікувати на цікаві кадрові підсилення після його переходу до селекційного напряму.

Фахівець відповів ствердно, зазначивши, що саме це тепер входить до його основних обов'язків. Водночас він підкреслив, що результат залежатиме від того, наскільки якісно вдасться виконати поставлену роботу.

На репліку про те, що вболівальники давно чекають на кваліфікованих новачків, які могли б стати гідною заміною лідерам минулих років, Іщенко коротко відповів: "Будемо вирішувати цю проблему".