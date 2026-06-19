Ексгравець збірної України прокоментував перехід Караваєва до Шахтаря

Український футболіст Олександр Караваєв перейшов із Динамо до Шахтаря. Цей трансфер спричинив неоднозначну реакцію, адже гравець залишив київський клуб і приєднався до принципових суперників.

Колишній захисник збірної України Артем Федецький прокоментував цей перехід. Свою позицію ексфутболіст висловив у коментарі для видання "Український футбол".

Дивіться також Караваєв офіційно перейшов з Динамо у Шахтар

Як Федецький прокоментував перехід Караваєва?

Федецький вважає, що київський клуб втратив досвідченого виконавця, який неодноразово приносив користь команді як у стартовому складі, так і виходячи на заміну.

Динамо Київ втратило дуже хорошого та досвідченого гравця. Я читав його інтерв'ю, де він натякав, що тренерський штаб на нього не особливо розраховує. Караваєв завжди допомагав клубу – чи то граючи в основі, чи виходячи на заміну,

– сказав він.

Водночас він переконаний, що для донецького клубу це підсилення, особливо з точки зору глибини складу та ротації.

Тому для киян це втрата, а для Шахтар Донецьк – величезний плюс мати такого виконавця для ротації,

– зазначив Артем Федецький.

Що відомо про перехід Караваєва?

Захисник на правах вільного агента перейшов із Динамо до Шахтаря. Контракт розрахований на 2 роки й чинний до 30 червня 2028 року.

У другій половині сезону 2025/2026 футболіст переважно залишався на лаві запасних. За словами Караваєва, тренерський штаб Динамо тривалий час не обговорював із ним його подальшу роль у команді, через що він почав відчувати, що клуб на нього більше не розраховує.

Для гравця цей перехід став фактичним поверненням до рідного клубу: він є вихованцем академії Шахтаря. Водночас за першу команду "гірників" у офіційних матчах він так і не дебютував, оскільки більшу частину кар'єри проводив в орендах.