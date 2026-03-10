Укр Рус
10 березня, 12:38
3

"Сидиш на електричному стільці": Шовковський про роботу в Динамо

Олександра Власова
Основні тези
  • Олександр Шовковський розповів про психологічний тиск під час тренерської роботи в Динамо Київ, порівнюючи це з "сидінням на електричному стільці".
  • Під керівництвом Шовковського Динамо Київ показувало змішані результати, і після серії невдач у листопаді 2025 року його замінив Ігор Костюк.

Олександр Шовковський у великому інтерв’ю розкрив подробиці своєї тренерської роботи у Динамо Київ. Він поділився тим, що відчував під час роботи в клубі.

Екс-тренер Динамо Шовковський розповів про свою роботу в клубі в інтерв'ю з Денисом Бойком.

Як проходила робота Шовковського у Динамо?

Колишній наставник і воротар Динамо зізнався, що його робота у клубі супроводжувалася постійним психологічним тиском.

Ти завжди перебуваєш під тиском. Я згадую слова тренерів, з якими працював, коли грав: "ти сидиш, ніби на електричному стільці", 
– ділиться Шовковський.

Щоб працювати легше та спокійніше, Шовковський намагався розділяти інформацію на емоційну та об'єктивну.

Футболіст відзначив, що деякі гравці могли мати на полі завищену впевненість у власних силах.

Я ніколи не починав сезон з думкою, що я 10- чи 13-кратний чемпіон України, володар Кубків,
– пояснює екс-тренер.

Він зазначив, що це було непросто, і під таким тиском об'єктивно сприймати інформацію важко. 

Як тренеру, йому починають радити всі – від медіа до вболівальників: кого ставити, кого ні, як грати правильно чи неправильно. Якщо так триває, керує командою вже не він, а обставини.

Як виглядало Динамо при Шовковському? 

  • У грудні 2023 року головним тренером київського Динамо став Олександр Шовковський. 

  • Під його керівництвом команда демонструвала змішані результати: у Прем'єр‑лізі здобували важливі очки, але серія без поразок у 42 матчі була перервана поразкою від Шахтаря 1:3. 

  • У Лізі конференцій УЄФА кияни перемогли Зрінські 6:0, проте зазнали поразок від Омонії та Крістал Пелес. 

  • Загалом у сезоні 2025/2026 за 25 матчів команда здобула 11 перемог, 5 нічиїх та 9 поразок. На кінець листопада займали 7‑ме місце в чемпіонаті.

  • На сайті Динамо повідомили, що після трьох поспіль невдалих матчів клуб звільнив Шовковського, а команду очолив наставник U19 Ігор Костюк.