"Сидиш на електричному стільці": Шовковський про роботу в Динамо

Олександр Шовковський у великому інтерв’ю розкрив подробиці своєї тренерської роботи у Динамо Київ. Він поділився тим, що відчував під час роботи в клубі.

Екс-тренер Динамо Шовковський розповів про свою роботу в клубі в інтерв'ю з Денисом Бойком.

Як проходила робота Шовковського у Динамо?

Колишній наставник і воротар Динамо зізнався, що його робота у клубі супроводжувалася постійним психологічним тиском.

Ти завжди перебуваєш під тиском. Я згадую слова тренерів, з якими працював, коли грав: "ти сидиш, ніби на електричному стільці",

– ділиться Шовковський.

Щоб працювати легше та спокійніше, Шовковський намагався розділяти інформацію на емоційну та об'єктивну.

Футболіст відзначив, що деякі гравці могли мати на полі завищену впевненість у власних силах.

Я ніколи не починав сезон з думкою, що я 10- чи 13-кратний чемпіон України, володар Кубків,

– пояснює екс-тренер.

Він зазначив, що це було непросто, і під таким тиском об'єктивно сприймати інформацію важко.

Як тренеру, йому починають радити всі – від медіа до вболівальників: кого ставити, кого ні, як грати правильно чи неправильно. Якщо так триває, керує командою вже не він, а обставини.

Як виглядало Динамо при Шовковському?