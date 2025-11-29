Шовковський уперше відреагував на звільнення з Динамо, здивувавши своїм вчинком

Олександр Шовковський був звільнений із посади головного тренера Динамо Київ 27 листопада 2025 року. Сталось це після програного матчу проти кіпрської Омонії (2:0) у Лізі конференцій.

Олександр Шовковський на своїй сторінці у фейсбуці вперше у публічній площині відреагував на своє звільнення із київського клубу. Наставник процитував відомого письменника Ернеста Хемінгуея, передає 24 Канал.

До теми "Відмучились, можна піти напитись": як фани Динамо реагують на звільнення Шовковського

Якою була реакція Шовковського на звільнення із Динамо?

Колишній коуч Динамо по-філософськи підійшов до змін у своїй тренерській кар'єрі.

Ернест Хемінгуей одного разу написав: "Найскладніший урок, який мені довелося засвоїти будучи дорослим – це невблаганна потреба продовжувати йти далі, незалежно від того, наскільки зруйнованим я почуваюся всередині",

– навів слова письменника Шовковський.

Однак згодом подібний допис зник кудись із соцмереж наставника. Видання BLIK встигло зробити скриншот цієї публікації Шовковського.



Шовковський відреагував на звільнення / Скриншот із фейсбуку наставника

Хто керуватиме Динамо?

28 листопада київське Динамо офіційно представило Ігоря Костюка у ролі виконувача обов'язків головного тренера. До цього він працював із юнацькою командою киян U-19. Для нього це підвищення стало несподіванкою.

Як повідомляло "ТаТоТаке," президент Динамо Ігор Суркіс повідомив про звільнення Шовковському телефоном протягом години після матчу киян у єврокубках.

Експерт Микола Васильков прокоментував призначення Костюка.

"Він має стабільне та гарне реноме успішного тренера в Динамо U-19, а стати головним тренером першої команди, це означає підставити самого себе під удар та втратити обличчя. Адже очевидно, що була не тільки проблема Шовковського, як усі говорять, це також проблема функціонування клубу, вибудови довгострокових стратегій і ресурсів", – висловився експерт.

Чому Шовковського звільнили із Динамо?