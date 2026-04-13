Чому Усик носить одяг Stone Island

Чемпіон світу Олександр Усик давно асоціюється з брендом Stone Island. Але ця історія – не про рекламу, а про особистий шлях і культуру.

Співпраця Усика зі Stone Island викликала резонанс не лише у світі спорту, а й моди. Виявилось, що цей вибір має глибші корені, ніж звичайний контракт із брендом, передає 24 Канал.

Що пов'язує Усика та Stone Island?

За інформацією highsnobiety, для Усика Stone Island – не просто стиль, а частина юності. У Східній Європі, зокрема в Україні, цей бренд довгий час був рідкісним і майже недосяжним – його шукали у секонд-хендах як справжній "скарб".

Саме тому речі з фірмовим компасом стали символом статусу: їх не купували просто так, їх "добували". Такий досвід формував особливе ставлення до бренду – і Усик виріс у цій культурі.

Його участь у кампанії Stone Island – це фактично "повернення додому", адже він представляє покоління, для якого цей одяг мав особливе значення.

Культурний символ та ідентичність

Stone Island має глибокий зв’язок із футбольною та вуличною культурою Європи, що зробило бренд знаковим для цілої субкультури.

У випадку Усика цей зв'язок підсилюється особистою історією: він не просто знаменитість у рекламній кампанії, а людина, яка справді носила ці речі задовго до світової слави.

Саме тому боксер регулярно з’являється у Stone Island – від повсякденного життя до виходів у ринг. Це не іміджевий хід, а частина його ідентичності, яка резонує з мільйонами людей у Східній Європі.

