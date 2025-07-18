Мав туберкульоз і нокаутував футболіста: як Усик прийшов у бокс після низки випробувань

Олександр Усик вже 19 липня може втретє стати абсолютним чемпіоном світу. Для цього йому треба здолати володаря пояса IBF у хевівейті Даніеля Дюбуа.

Український боксер має дуже нетипову для елітного спортсмена історію початку своєї кар'єри. 24 Канал розповідає, як розпочинався шлях Олександра Усика в боксі.

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Як Усика нокаутували ще до перших боїв?

Він з дитинства був товариським хлопцем, який велику частину часу проводив з друзями у дворі. Проте також Сашко допомагав батькам по господарству, зокрема, й мамі, яка працювала на кількох роботах, однією з яких була ферма.

Саме там Олександр Усик отримав перший у житті нокаут. Про нього він розповів уперше тільки перед реваншем проти Даніеля Дюбуа, коментуючи потужну силу ударів британця:

Ні, удар Даніеля в першому бою – не найсильніший в моєму житті. Якось я пропустив від коняки. Я працював на фермі. Одного дня, йдучи давати їжу коням, командував оточуючим, щоб ті розійшлись. І тут – бам. Нокаут. 0 поєдинків, 0 перемог, 1 нокаут,

– розповів жартома українець.

Як хвороба могла позбавити бокс Усика?

Проте до спортивної кар'єри Олександр був ще дуже далекий. Вона могла так і не розпочатися, адже Усик захворів однією з форм туберкульозу й лікарі не готові були давати позитивні прогнози щодо його одужання.

Мамі Сашка навіть говорили, що вона молода й, можливо, варто задуматися про ще одну дитину. Самого ж хлопця всі налаштовували на довге відновлення, де спорт мав відігравати важливе значення.

Йшлося в першу чергу про базові фізичні вправи, але з часом Олександр Усик поступово одужував і починав захоплюватися різними видами спорту. У той час він взагалі не розглядав бокс, а особливе місце в серці хлопця займав футбол, який став його пристрастю на багато років.

Як скандальний випадок привів Усика в бокс?

Після повернення родини з Чернігівщини в Сімферополь перед Олександром відкрилися нові спортивні горизонти. Він пройшов перегляд і став гравцем юнацької команди Таврії.

Усик грав на позиції лівого півзахисника й мав непогані успіхи у футболі. Проте в один момент усе закінчилося через другий нокаут Сашка, але тепер уже він був його автором.

Під час одного з матчів юнак не стримався та відповів на нецензурщину з боку суперника. Усик влучним ударом відправив того на газон, про що розповідав в одному зі своїх інтерв'ю:

Я його нокаутував. Тренер сказав: вибачишся перед усією командою та перед ним за те, що накоїв – приймемо назад.

Однак Олександр не погоджувався з такими вимогами. Він пояснив партнерам, у чому справа і був готовий перепросити, якщо й інший учасник конфлікту визнає свою провину.

Проте цього так і не сталося, і до команди Усик більше не повернувся. Згодом він зізнався, що пішов з футболу також через фінансове навантаження на батьків. Для цього виду спорту потрібна була форма, бутси, інше екіпірування та поїздки, на які в родини не було грошей.

Саме після цього інциденту Олександр Усик уперше звернув увагу на бокс. На цей шлях його наставив батько, який хотів, щоб син залишався у спорті.

Порада батька, яка змінила історію боксу

Олександр Анатолійович у минулому сам був боксером-аматором. Він порадив звернути увагу на бокс, проте спочатку це не викликало великого ентузіазму в сина.

Олександр розповідав, що намагався чинити супротив, говорив, що любить футбол, а в боксі б'ють і йому це не до вподоби. На це він отримав чітку відповідь, після чого вирішив спробувати, адже з батьком взагалі не було заведено сперечатись в родині:

Для того, щоб тебе не били, повинен бити ти.

Цей варіант виглядав логічним, адже секція була безплатною, а енергії у майбутнього чемпіона було дуже багато. Проте тут на заваді стала ще одна перепона – за Усика не хотіли братися через його вік, адже тренери вважали, що розпочинати у 15 років уже доволі пізно.

Олександр просив хоча б спробувати, але йому відмовили у декількох залах. Після цього йому запросив друг туди, де тренувався сам, проте й тут Усик теж не викликав великого ентузіазму через ті ж причини.

Врешті-решт усе змінив один спаринг. Олександр розповідав, що він тривав близько 45 хвилин, а може й довше.

Усик провів його з Сергієм Лапіним і пропускав багато ударів. Юний боксер благав тренера зупинитися, але той наполягав продовжувати, після чого зізнавався, що саме тоді він побачив в очах юнака вогонь і подумав, що з цього щось може вийти.

Чого вдалося досягнути Усику на аматорському рівні?

Безперспективний юнак, в якого багато, хто не вірив, не розчарував. Він перевиконав очікування свого наставника й уже через чотири роки здобув "бронзу" на чемпіонату Європи-2006.

Далі були Олімпійські ігри-2008 у Пекіні, де український боксер поступився у чвертьфіналі майбутньому срібному призеру Клементе Руссо. Після цих змагань він знову поїхав на чемпіонат Європи, де вже став чемпіоном, а також виборов "срібло" на першості Кубка світу.

Продовжив свої успішні виступи Олександр на чемпіонатах світу, де у 2009 році став бронзовим призером, на ЧС-2011 – чемпіоном. Все це супроводжувалося перемогами в чемпіонатах України.

А у 2012 році Олександр Усик піднявся на вершину аматорського боксу. Він став переможцем Олімпійських ігор у Лондоні, здолавши на шляху до "золота" росіянина Артура Бетербієва, болгарина Тервела Пулєва та італійця Клементе Руссо, того самого, який зупинив його на попередній Олімпіаді.

Саме після цієї перемоги Олександр Усик станцював на ринзі гопака, який зробив його улюбленцем глядачів.

Переможний гопак Усика після здобуття олімпійського "золота": дивіться відео

На жаль, Сашко так і не встиг привезти медаль батьку, який помер 16 вересня 2012 року. Проте він завжди згадує людину, яка порадила йому зайнятися боксом, та дуже старанно виконує її настанову: "Для того, щоб тебе не били, повинен бити ти".

Олександр Усик після цього перейшов у професіонали та 23 рази виходив на ринг. Він ставав абсолютом у крузервейті та хевівейті, а після перемоги над Тайсоном Ф'юрі дуже щемливо звернувся до Олександра Анатолійовича:

Батьку, ти чуєш? Ми це зробили.

Усик звернувся до батька після перемоги над Ф'юрі: дивіться відео

Попереду на українця чекає 24-й поєдинок. Дуже хочеться вірити, що після нього Олександр втретє стане абсолютним чемпіоном світу, що дуже непогано для бійця, в якому не бачили потенціалу.

Довідка. Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня й розпочнеться не раніше 23:30 за київським часом. Його в Україні можна буде подивитися легально на двох платформах.

Нагадаємо, що раніше Олександр Усик анонсував, що повісить рукавички на цвях після 25-го бою. Хто стане його останнім суперником, наразі невідомо.