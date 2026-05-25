Команду Усика покинули його тренер та менеджер

Колишній промоутер чемпіона світу з боксу Олександра Усика, Олександр Красюк, поділився новими подробицями про зміни в тренувальному таборі спортсмена. Це відбулося під час його нещодавнього поєдинку проти Ріко Верховена.

В інстаграмі промоутер повідомив, що українського суперважковаговика більше не тренує Юрій Ткаченко. Також припинив співпрацю з боксером його менеджер Егіс Клімас, який офіційно працював з Усиком з жовтня 2016 року. Обидва фахівці, як і сам Красюк, були відсутні на останньому бої українця.

Чому змінилася команда Усика?

Красюк не уточнив, з якої саме причини це сталося, але зазначив, що через неї ж він сам і менеджер Клімас залишили команду. Він також додав:

"Де був тренер Олександра Усика у попередніх боях? Він пішов. З тієї ж причини, що й ми з Егісом Клімасом".

В інстаграм Красюк відповів на запитання користувача щодо того, чи оточує Усик себе людьми, які з ним завжди погоджуються. У відповідь він іронічно зауважив про "людей, які в усьому з ним згодні та постійно кажуть, що він найкращий".

Під час протистояння з Верховеном у кутку 39-річного українця перебували наставник Єгор Голуб та відомий секундант Рас Анбер. Нагадаємо, що співпраця Усика з Красюком завершилася менш ніж за місяць до реваншу проти Даніеля Дюбуа, в якому Олександр здобув перемогу.

Як закінчився бій Усик – Верховен?

Усик здобув перемогу над Верховеном технічним нокаутом на останній секунді 11-го раунду, тим самим успішно захистивши титул чемпіона світу WBC у надважкій вазі. Бій відбувся просто неба на спеціально облаштованій арені на фоні відомих пірамід Гізи в Єгипті.

У чемпіонських раундах стало помітно, що кікбоксер почав втомлюватися. Наприкінці 11-го раунду перевага досвіду Усика дала результат: українець провів потужну серію атак, завдав сильного аперкоту й відправив суперника в нокдаун. Нідерландець зумів піднятися, однак одразу після відновлення бою Усик пішов у рішучий наступ, притиснувши його в кут рингу.

За секунду до фінального гонгу (на 2:59) рефері Марк Лайсон зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом.