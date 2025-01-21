Усик зізнався, що був близький до закінчення кар'єри, але передумав через легенду боксу

Світовий бокс міг не дізнатися про Олександра Усика через рішення, яке він ледь не прийняв на початку кар'єри. На українця сильно вплинула поразка, але допомогла розмова з батьком.

Український чемпіон є одним із найкращих боксерів сучасності. Він двічі ставав абсолютом у різних вагових категоріях та здобував "золото" на Олімпіаді, однак усього цього могло б не статися, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Читайте також Усик назвав боксерів, якими надихався в дитинстві

Чому хотів залишити бокс

Олександр Усик розповів, що серйозно розмірковував над тим, щоб повісити рукавички на цвях ще на старті свого боксерського шляху. Він збирався це зробити після того, як програв на турнірі в рідному Криму.

"Мені тоді було дуже важко, я дійсно думав закінчити з боксом. Я думав, що я поганий боксер, раз програв. Приходжу додому, кажу батькові, що програв. Він сказав мені добре, без проблем, спробуй ще.

Я йому зізнався, що хотів закінчити з боксом, але мій батько розповів мені про Евандера Холіфілда й це змусило мене відкинути ці думки. Я спробував ще раз і через два місяці переміг. Отримав медаль і показав її своєму батькові. Він мене привітав, пішов купив торт", – розповів Усик.

До слова. Евандер Холіфілд – перший боксер в історії, який став абсолютом у крузервейті та хевівейті. При цьому він протягом кар'єри зазнав 10 поразок у 56 боях.

Зазначимо, що у 2024 році Олександр Усик повторив досягнення американця, здолавши Тайсона Ф'юрі в битві за статус абсолютного чемпіона світу в надважкій ваговій категорії.