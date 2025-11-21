Знищував Кличка: як відмова від титулу наблизила Усика до легендарного суперника

Рішення Олександра Усика про відмову від поясу WBO спричинила масове обговорення у світі боксу. Чимало людей негативно відреагували на такий вчинок українського чемпіона.

Олександр Усик хоч і втратив звання абсолютного чемпіона світу, але уник від неприбуткового бою проти Фабіо Вордлі. Видання The Sun запевнило, що таке рішення українця наблизило його до можливої трилогії, пише 24 Канал.

Хто може стати суперником Усика?

Мова йде про третій бій із Тайсоном Ф'юрі, якого Усик відправив на пенсію. Нагадаємо що минулого 2024 року Олександра завдав двох дебютних поразок у професійній кар'єрі "Циганського короля", змусивши його на початку 2025-го піти на пенсію.

Однак трилогія із українцем може переконати британця відновити кар'єру. Раніше Тайсон запевняв, що готовий повернутись у профі-ринг лише заради поєдинку проти Усика. Хоч Ф'юрі двічі за рік програв боксеру із Криму, але сам не приймає цих поразок. Одіозний британець переконаний, що саме він переміг, а судді просто пошкодували Олександра.

Я побив Усика двічі і світ це знає. Я поводився, чорт забирай, добре і пристойно. Я сприйняв це як справжній чоловік,

– процитувало видання слова Тайсона.

Відзначимо, що український чемпіон може втратити ще один титул. Йдеться про пояс чемпіона світу за версією WBC. По цій лінії тимчасовим чемпіоном є Агіт Кабаєл. Німець захищатиме це звання 10 січня 2026 року проти непереможного поляка Даміана Книби. Видання Boxing Scene повідомило, якщо Усик відмовиться від бою із переможцем протистояння Кабаєл – Книба, то втратить чемпіонський пояс.

Що відомо про ймовірне протистояння Усик – Ф'юрі?

Ф'юрі недовго зміг витримувати мовчання після чергового закінчення кар'єру. Тайсон сам плутався у своїх думках. Британець спершу запевняв, що його ніякі гроші не повернуть у ринг, а потім сам анонсував трилогію із Усиком. Начебто їх третій бій призначений на квітень 2026 року на лондонському "Вемблі".

"Циганський король" записував принизливі відео на адресу українця. Однак Олександр ніяк не відреагував на подібну інформацію та поведінку Тайсона.

Після чого ЗМІ активно приписували Тайсону британську битву проти Ентоні Джошуа. Але навряд Ф'юрі погодиться повертатись у профі-ринг заради такого двобою.

Натомість в Усика досі немає офіційного суперника. Після відмови від поясу WBO автоматично відкинувся варіант із Вордлі. Олександр може вийти у ринг проти Фабіо лише у тому випадку, якщо захоче повернути собі звання абсолютного чемпіона.

Навіть штучний інтелект заявив, що найкращим варіантом для Усика є саме Ф'юрі, а цей бій принесе боксерам цілу купу грошей.

До слова, у Великій Британії негативно відреагували на відмову Усика від чемпіонського титулу. Британські журналісти звинуватили Олександра у підставі світового боксу та окремо Джозефа Паркера, який раніше претендував на бій із українцем.