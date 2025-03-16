Буде відморожений, – Усик розповів про свою комунікацію з людьми

Український боксер Олександр Усик розповів про особливості свого спілкування з людьми. Він зазначив, що зазвичай є добрим.

В останніх двох боях Олександр Усик здобув перемогу над Тайсоном Ф'юрі. В обох протистояннях судді віддали перевагу українському боксеру.

Читайте також "Побачимо": промоутер Дюбуа відреагував на рішення WBO щодо бою Усик – Паркер

Усик про спілкування з людьми

Боксер зазначив, що насправді відкритий до людей і любить з ними спілкуватися, пише 24 канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

Мені це подобається, слухати людей, але якщо я бачу, що якась людина намагається використати мене, то вона буде "відморожена",

– сказав Усик.

Відзначимо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі, Олександр Усик погодився на другий бій з Даніелем Дюбуа. Однак наразі ще ведуться перемовини щодо ймовірності проведення протистояння.

Нещодавно WBO зобов'язала українця провести обов'язковий спаринг з Джозефом Паркером.