Буде відморожений, – Усик розповів про свою комунікацію з людьми
- Олександр Усик розповів про своє спілкування з людьми, підкресливши, що він відкритий, але може "відморозити" людей, які намагаються його використати.
- Після перемог над Тайсоном Ф'юрі, Усик погодився на другий бій з Даніелем Дюбуа, а також має провести спаринг з Джозефом Паркером, згідно з вимогою WBO.
Український боксер Олександр Усик розповів про особливості свого спілкування з людьми. Він зазначив, що зазвичай є добрим.
В останніх двох боях Олександр Усик здобув перемогу над Тайсоном Ф'юрі. В обох протистояннях судді віддали перевагу українському боксеру.
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Усик про спілкування з людьми
Боксер зазначив, що насправді відкритий до людей і любить з ними спілкуватися, пише 24 канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.
Мені це подобається, слухати людей, але якщо я бачу, що якась людина намагається використати мене, то вона буде "відморожена",
– сказав Усик.
Відзначимо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі, Олександр Усик погодився на другий бій з Даніелем Дюбуа. Однак наразі ще ведуться перемовини щодо ймовірності проведення протистояння.
Нещодавно WBO зобов'язала українця провести обов'язковий спаринг з Джозефом Паркером.