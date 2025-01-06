Усика визнали найкращим боксером 2024 року за версією WBC

Всесвітня боксерська рада (WBC) обрала найкращого боксера 2024 року. Заслужене визнання отримав український чемпіон Олександр Усик.

У травні 2024 року Олександр Усик вперше з 1999 року став абсолютним чемпіоном світу у надважкій категорії. А у грудні того ж року українець захистив титули у реванші з Тайсоном Ф'юрі, пише 24 Канал.

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Видатне досягнення Усика

Всесвітня боксерська рада (WBC) відзначила досягнення Олександра Усика та визнала його найкращим боксером минулого року. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційних ресурсах WBC.

"Усик постійно показує свої виняткові навички за межами України, демонструючи свій глобальний вплив на спорт.

Ці досягнення зміцнюють спадщину Усика як одного з найвидатніших боксерів свого покоління", – йдеться у заяві WBC.

Олександр Усик – найкращий боксер 2024 року / фото WBC

Нагадаємо, що до травня 2024 року поясом WBC у надважкій вазі володів Тайсон Ф'юрі. Після першого бою володарем титулу став Усик. У реванші перемога Олександра була ще переконливішою. Усі судді одностайно віддали йому перемогу.