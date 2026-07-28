Усик підтвердив, що не піде на пенсію

Олександр Усик запевнив, що не збирається завершувати професійну кар'єру. Український чемпіон також розповів, що мотивує його продовжувати виступи на найвищому рівні.

Після перемоги та чергового захисту своїх титулів майбутнє українського боксера залишається однією з головних тем у світі спорту. Сам Усик наголосив, що його команда вже працює над організацією наступного поєдинку, хоча остаточного рішення поки що немає, передає ютуб-канал Boxing King Media.

Команда працює над наступним боєм

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик повідомив, що наразі тривають переговори щодо його наступного поєдинку. За словами українця, він готовий повернутися в ринг лише за умови, що отримає справді цікаву пропозицію.

Водночас боксер спростував припущення про можливе завершення кар'єри. Усик запевнив, що продовжує регулярно тренуватися та підтримує дисципліну, яка, за його словами, є невід'ємною частиною його життя.

Якщо я не отримаю хорошу пропозицію, я почекаю,

– зазначив чемпіон, додавши, що навіть під час відпочинку не припиняє працювати над собою.

Він розповів, що знаходить час для сну, читання, молитви, а іноді дозволяє собі відпочинок із фруктами чи морозивом.

Чому Усик не поспішає завершувати кар'єру

Українець зізнався, що головною мотивацією для нього вже давно не є фінансовий бік професійного боксу. За словами Усика, зараз він прагне залишити після себе якомога вагомішу спортивну спадщину та провести ще кілька великих боїв.

Водночас чемпіон усвідомлює, що виступати на найвищому рівні зможе ще приблизно два роки. Після цього він планує займатися спортом уже виключно для себе, адже хоче завершити професійну кар'єру без серйозних проблем зі здоров'ям.

Усик також визнав, що іноді замислюється над тим, щоб продовжити виступи довше, однак розуміє всі ризики. Він наголосив, що має достатньо можливостей для життя після боксу, але багаторічний ритм тренувань, зборів, поїздок і великих поєдинків став для нього способом життя.

Справа лише у спадщині та боях. Спорт – це як наркотик, як залежність,

– підкреслив український чемпіон.

Усик додав, що саме любов до своєї справи змушує його продовжувати кар'єру.