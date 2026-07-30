Усик поставив крапку щодо суперечливого бою проти Верховена

Олександр Усик відреагував на дискусії після неоднозначного поєдинку з Ріко Верховеном. Український чемпіон коротко пояснив, що думає про суперечки навколо своєї перемоги.

Після бою між Олександром Усиком та Ріко Верховеном чимало вболівальників і експертів поставили під сумнів підсумковий результат. Український боксер не став детально коментувати критику, однак дав чітку відповідь на всі запитання, передає ютуб-канал All Out Fighting.

Що відповів Усик

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик висловився щодо суперечок, які не вщухають після його поєдинку проти колишнього чемпіона світу з кікбоксингу Ріко Верховена.

Українця запитали, чи вважає він виправданими численні дискусії навколо цього бою. У відповідь Усик дав зрозуміти, що не бачить сенсу сперечатися про рішення, адже головним є офіційний результат.

Я не можу про це говорити. Я переміг – це моя відповідь. Послухайте, ми завжди говоримо, чи це виправдано і бла-бла-бла. Є результат – ми перемогли. Слава Богу,

– сказав Усик.

Таким чином українець фактично поставив крапку в обговореннях, наголосивши, що його позиція ґрунтується виключно на підсумку поєдинку.

Як завершився бій Усика та Верховена

Нагадаємо, поєдинок між Олександром Усиком та Ріко Верховеном відбувся у травні. Для нідерландця, який зробив собі ім'я у кікбоксингу, це був лише другий професійний бій за правилами боксу.

Зустріч вийшла конкурентною та викликала неоднозначну реакцію серед уболівальників. Частина боксерської спільноти вважала, що Верховен виглядав достатньо переконливо, аби розраховувати на інший підсумок.

Втім, у 11-му раунді Усик завершив протистояння достроково, здобувши перемогу технічним нокаутом.