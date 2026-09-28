Усик розповів про свій ритуал після церкви – що робить боксер

Олександр Усик зізнався, що двічі на тиждень грає в Counter-Strike. У неділю боксер поєднує це з походом до церкви.

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі розповів про своє захоплення комп'ютерними іграми. Українець зізнався, що має спеціально облаштовану ігрову зону в гаражі, передає ютуб-канал ConnectujMe.

Усик грає в Counter-Strike двічі на тиждень

За словами Усика, він не проводить за грою багато часу. Боксер грає приблизно годину, причому робить це лише двічі на тиждень – у четвер та неділю.

У гаражі спортсмен облаштував справжню зону для відпочинку. Там встановлені комп'ютери, а також є стіл для настільного тенісу та більярд.

Граємо п'ять на п'ять через інтернет – десь годину, але не щодня, а лише двічі на тиждень: у четвер і неділю. Бо це легкий день,

– розповів Усик.

Українець також зазначив, що Counter-Strike йому справді подобається. Водночас боксер не став приховувати, що свої головні спортивні навички має зовсім в іншій дисципліні.

Найкращий у Counter-Strike

Особливий графік Усика припадає на неділю.

У неділю я йду рано-вранці в церкву, а потім повертаюся і граю в Counter-Strike,

– поділився боксер.

На запитання, наскільки добре він грає, Усик відповів із притаманним йому гумором. Українець заявив, що в боксі він сильніший, але й у Counter-Strike вважає себе найкращим.

У боксі кращий. У Counter-Strike я найкращий. Але не найкращий з найкращих, як у боксі,

– сказав Усик.

Нагадаємо, Олександр Усик готується до прощального бою в професійній кар'єрі. Голова Queensbury Promotion Френк Воррен, який є агентом Тайсона Ф'юрі, очікує, що українець знову вийде в ринг проти одного з його клієнтів. Ба більше, Воррен сподівається провести цей бій в Англії.