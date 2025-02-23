Усик проігнорував бій росіян на вечорі боксу в Ер-Ріяді

Відбулись усі поєдинки у рамках андеркарду вечора боксу в Ер-Ріяді 22 лютого. Вони пройшли на очах Олександра Усика.

Однак головного бою вечора боксу непереможний українець не дочекався. Олександр Усик залишив арену в Ер-Ріяді після бою Джозефа Паркера проти Даніеля Дюбуа, який очолював андеркард, пише 24 Канал із посиланням на READY TO FIGHT.

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Усик не хоче дивитись бій росіян

Усик проігнорував бій росіянина із паспортом Канади Артура Бетербієва та чистого росіянина Дмітрія Бівола.

Відео, як Усик покидав арену в Ер-Ріяді

Останнім поєдинком на вечорі боксу для українського чемпіона світу стало протистояння Джозефа Паркера та Мартіна Баколе, який в останній момент замінив хворого Даніеля Дюбуа. Новозеландський боксер вже у другому раунді нокаутував суперника із ДР Конго.

Паркер захистив свій пояс тимчасового чемпіона світу за версією WBO у хевівейті та став потенційним суперником Усика.

Відзначимо, що також у рамках андеркарду вечора боксу визначився наступний суперник українського боксера Сергія Богачука. Ним став Вірджил Ортіс, який за одноголосним рішенням суддів переміг Ісраїла Мадрімова із Узбекистану. Реваншу бути!