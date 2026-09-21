Олександр Усик провів несподівану зустріч з європейським політиком

Поки тривають перемовини щодо "останнього танцю" Олександра Усика, боксер має час для відвідування різноманітних заходів та зустрічей із впливовими людьми. Українського чемпіона помітили у Чорногорії.

Там він став зірковим гостем соціального проєкту, де відбувся аукціон благодійного фонду боксера. А також опинився в компанії прем'єр-міністра, пише 24 Канал.

Усик на зустрічі з прем'єром Чорногорії

Усик подякував голові уряду Чорногорії Мілойко Спаїчу за підтримку України і, судячи зі світлин, подарував йому підписані рукавички.

У відповідь політик назвав Олександра "символом незламного українського духу та людиною, чия велич виходить далеко за межі спорту".

Спілкування з українськими дітьми

Окрім виступу на великому форумі Connectuj.me, де завдяки аукціону вдалося зібрати кошти на деякі з благодійних проєктів Усика, колишній абсолютний чемпіон світу мав у графіку і дещо особливе. У будівлі посольства України в Чорногорії він зустрівся з українськими дітьми, які виїхали до балканської країни через війну.



Олександр Усик у посольстві України / фото з телеграму

Спортсмен відповідав на запитання дітей, розповів їм кілька життєвих історій та притч, а потім фотографувався і залишав автографи.