Усик зустрівся з легендарним футболістом: відео теплої зустрічі
- Олександр Усик зустрівся з Златаном Ібрагімовичем в аеропорту Лондона, про що поділився в інстаграм-сторіс.
- Усик є великим шанувальником футболу, підписав контракт з Поліссям і мріє дебютувати за клуб.
Український боксер Олександр Усик закордоном зустрівся з Златаном Ібрагімовичем. Відповідний знімок українець опублікував у себе в соцмережах.
Олександр Усик наразі перебуває в Великій Британії. В аеропорту Лондона він зустрівся з футболістом Златаном Ібрагімовичем, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Олександра Усика.
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Зустріч Усика і Златана
Боксер поділився знімком у своїх інстаграм-сторіс, на якому він спілкується з ексзіркою Мілана в аеропорту столиці Англії.
Український боксер неодноразово порівнював себе з Ібрагімовичем і висловлювався про нього лише з хорошого боку.
Зустріч Усика зі Златаном: дивіться відео
Нагадаємо, що Олександр Усик є великим шанувальником футболу та навіть підписав контракт з Поліссям. Боксер мріє повноцінно дебютувати за клуб.