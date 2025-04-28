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Sport News 24 Бокс Усик зустрівся з легендарним футболістом: відео теплої зустрічі
28 квітня, 13:31
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Усик зустрівся з легендарним футболістом: відео теплої зустрічі

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Олександр Усик зустрівся з Златаном Ібрагімовичем в аеропорту Лондона, про що поділився в інстаграм-сторіс.
  • Усик є великим шанувальником футболу, підписав контракт з Поліссям і мріє дебютувати за клуб.

Український боксер Олександр Усик закордоном зустрівся з Златаном Ібрагімовичем. Відповідний знімок українець опублікував у себе в соцмережах.

Олександр Усик наразі перебуває в Великій Британії. В аеропорту Лондона він зустрівся з футболістом Златаном Ібрагімовичем, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Олександра Усика.

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Зустріч Усика і Златана 

Боксер поділився знімком у своїх інстаграм-сторіс, на якому він спілкується з ексзіркою Мілана в аеропорту столиці Англії.

Український боксер неодноразово порівнював себе з Ібрагімовичем і висловлювався про нього лише з хорошого боку. 

Зустріч Усика зі Златаном: дивіться відео

Нагадаємо, що Олександр Усик є великим шанувальником футболу та навіть підписав контракт з Поліссям. Боксер мріє повноцінно дебютувати за клуб.