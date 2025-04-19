"Він ще молодий": колишній тренер збірної України дав пораду Зінченку

Олександр Зінченко втратив довіру Мікеля Артети. Головний тренер Арсенала надає мало ігрового часу або навіть не випускає на поле українського захисника.

Мирон Маркевич висловився стосовно ситуації Зінченка в Арсенал. Досвідчений тренер дав пораду українському гравцю "канонірів", пише 24 канал із посиланням на "Український футбол".

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Що сказав Маркевич

Мирон Маркевич оцінив шанси Олександра Зінченка повернути довіру Мікеля Артети та знову стати стабільним гравцем основи Арсенала. На його думку, він має покинути лондонський клуб.

Тренер вважає, якщо Зінченку не довіряють, то він має піти з Арсенала та знайти новий клуб. Проте спеціаліст наголосив, що Олександр сам має вирішувати питання, які стосуються його кар'єри.

Мирон Маркевич також відповів на питання, чи варто Олександру Зінченку переходити у дортмундську Боруссію.

Він ще молодий і має грати частіше, тим більше він хороший футболіст. Якщо це правда, то треба туди переходити. Боруссія – сильна команда. Зінченко потребує ігрової практики, це і для збірної України добре,

– сказав Маркевич.

У поточному сезоні Олександр Зінченко зіграв у 19 матчах за Арсенал в офіційних матчах. На рахунку українського гравця "канонірів" один забитий м'яч.