Тренер Зінченка підтвердив, що не розраховує на гравця збірної України

Олександр Зінченко упродовж багатьох років залишається одним із лідерів національної збірної України. Але клубна кар'єра футболіста зараз перебуває у кризі.

Здавалося, у Ноттінгем Форест Зінченко має змогу перезавантажити себе в межах еліти англійського футболу. Проте в команді йому все активніше вказують на двері, пише 24 Канал з посиланням на The Athletic.

Що тренер Ноттінгем Форест сказав про Зінченка?

Коуч "лісників" Шон Дайч на пресконференцій фактично визнав, що майбутнього у складі його команди в українця немає.

Ми поговорили з гравцем, чітко дали йому зрозуміти його ситуацію. Він усвідомлює це, тож побачимо, що буде далі. Ми з ним відверті. Він справжній професіонал. Був таким і, я переконаний, буде таким і надалі,

– сказав про Зінченка Дайч.

Яке майбутнє Зінченка в європейському футболі?

The Sun стверджує, що Ноттінгем очевидно був би готовий достроково повернути українця з оренди в Арсенал – але угода між клубами не передбачала такого розвитку подій. Контракт Олександра з "канонірами" діє до літа цього року.

Теоретично Зінченко міг би підшукати собі інший клуб АПЛ: правилами ліги заборонено грати за три команди упродовж одного сезону, але за Арсенал футболіст так і не провів жодної гри.

Не виключено також варіант з переходом в інший чемпіонат.

Як Зінченко грав цього сезону?