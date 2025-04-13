Вінгер збірної України прокоментував свій перший дубль у чемпіонаті Туреччини

У неділю, 13 квітня, відбулися матчі 31 туру турецької Суперліги з футболу. В одному з них Трабзонспор удома приймав Різеспор.

Господарі здобули перемогу з рахунком 2:0. Обидва м'ячі ще в першому таймі забив Олександр Зубков.

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Як оцінив свою гру герой зустрічі

Після фінального свистка футболіст збірної України прокоментував свій перший дубль у Туреччині, повідомляє 24 Канал із посиланням на Günebakiş. Він зробив акцент на командному успіху та зізнався, що не повністю задоволений собою, адже мав робити хет-трик:

"Це були дуже важливі три очки для нашої команди. Ми продовжимо йти цим шляхом. Я повинен був робити хет-трик у першому таймі. Озан чудово віддав, але я не зміг скористатися цим моментом.

Це були дуже цінні три очки для нас. Також це були дві чудові передачі від наших крайніх захисників, і я опинився саме там, де й мав бути, вони зробили великий внесок у наші голи", – сказав Зубков.

Зазначимо, що також участь у матчі Трабзонспор – Різеспор взяв Арсеній Батагов. Ще один українець Данило Сікан другу гру поспіль провів на лаві запасних.

До слова. Після зимового трансферу Олександр Зубков зіграв 11 поєдинків за турецький клуб. У них він забив п'ять голів і віддав один асист.

Наступний матч Трабзонспор проведе 19 квітня на виїзді проти Аданадемірспора. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.