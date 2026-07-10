"Міс Україна-2016" та колишня дружина Дмитра Комарова пов'язала життя зі спортом: що відомо

Найпрестижніші спортивні події в Україні, матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Ліги конференцій, поєдинки збірної України з футболу, великі боксерські вечори, а нині й матчі чемпіонату світу-2026, транслює медіасервіс Megogo. Перед кожною великою подією, а також у перерві та після завершення матчів глядачам пропонують аналітичні студії з експертами та гостями.

Незмінною ведучою цих студій є володарка титулу "Міс Україна-2016" та колишня дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко. Як вона потрапила до спортивної журналістики, що пов'язує її зі спортом і яким був її професійний шлях, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як Кучеренко стала ведучою студії Megogo?

В інтерв'ю для "Українського футболу" Кучеренко згадала, що її перше включення для MEGOGO відбулося з кромки поля НСК "Олімпійського" під час матчу групового етапу Ліги чемпіонів між Динамо та Баварією у листопаді 2021 року.

Я ніколи не забуду той матч! Погодні умови були просто жахливі: випав перший сніг і ближче до гри перетворився на справжню хуртовину. Тремтячи від холоду, я намагалася втримати в руках одночасно парасолю, мікрофон та планшет. Та все вийшло: адреналін і захоплення від присутності на стадіоні не дали мені захворіти,

– розповіла ведуча.

Дебют Кучеренко як ведучої футбольної студії MEGOGO відбувся 15 лютого 2022 року перед матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Реалом. Відтоді вона стала однією з постійних ведучих студій до, під час та після поєдинків клубних турнірів УЄФА, аналізуючи матчі разом із футбольними експертами.

Починаючи з 2022 року, Кучеренко є незмінною ведучою футбольних студій MEGOGO, зокрема й під час трансляцій матчів збірної України.

У серпні 2023 року телеведуча працювала на поєдинку за участю українського боксера Олександра Усика та британця Даніеля Дюбуа, який відбувся у Польщі. У своїх соцмережах вона опублікувала світлини з українським боксером Денисом Берінчиком та легендарним конферансьє Майклом Баффером. У тому поєдинку Усик здобув перемогу над Дюбуа.

Олександра Кучеренко перед боєм Усик – Дюбуа / Фото інстаграм Кучеренко

Окрім роботи на телебаченні, Кучеренко неодноразово підтримувала збірну України з футболу. Напередодні одного з матчів національної команди вона опублікувала тематичну фотосесію та звернулася до вболівальників.

Нові світлини в підтримку збірної України на шляху до нового Мундіалю. Сьогодні наша команда стартує у відборі на чемпіонат світу. У матчі проти одного з фаворитів майбутнього турніру. Але тим цікавіше! Як завжди, чекаємо українського характеру,

– написала телеведуча.

Водночас, попри успішні результати в окремих матчах кваліфікації, збірній України не вдалося здобути путівку на чемпіонат світу-2026.

Олександра Кучеренко / Фото інстаграм журналістки

Раніше Кучеренко також працювала ведучою програм "Факти. Спорт" на телеканалі ICTV та "Зірковий спорт", а нині залишається однією з найвідоміших ведучих спортивних трансляцій в Україні.

Колишній воротар збірної України Денис Бойко в інтерв'ю журналістці "Радіо Люкс" Наталії Тур заперечив інформацію про можливий роман із телеведучою.

У нас абсолютно немає жодних стосунків. Ми просто публічні люди, які знають одне одного, і все. Тому не додумуйте, не придумуйте, не видумуйте, не домальовуйте, не дописуйте,

– заявив футболіст.

За словами Бойка, між ним і Кучеренко ніколи не було романтичних стосунків, а їхнє спілкування обмежується звичайним знайомством.