Олійникова іронічно "вибачилась" перед WTA, що не хоче "тихо здохнути"

Українська тенісистка Олександра Олійникова вчергове зіткнулася з обурливим супротивом з боку WTA щодо акцій та ініціатив на підтримку українського війська. Нашій співвітизниці зіпсували благодійний аукціон з метою забезпечення одного з підрозділів.

Олійникова хотіла зібрати кошти на обладнання для захисників, а переможцям вручити акредитації-запрошення від неї на відвідування турніру WTA 1000 у Торонто. Керівна організація жіночого тенісу застосувала одне зі своїх правил, що не допустити проведення благодійного заходу, пише 24 Канал.

Як WTA завадила Олійниковій провести аукціон

Боси жіночого тенісу, які незмінно демонструють свою лояльність до росіян і білорусів, натомість вороже ставлячись до будь-яких ініціатив українських спортсменок, знову вирішили завадити Олександрі Олійниковій продемонструвати свою позицію і підтримати ЗСУ.

WTA заборонила розіграти на аукціоні перепустки на змагання, бо регламент організації не допускає продажу акредитацій на турніри. При цьому Олійникова наголошує, що на аукціоні розігрувалась не сама картка Player's Guest (гостя гравця), а сертифікат почесного благодійника. А запрошення переможців відвідати "тисячник" у Торонто було особистою ініціативою українки.

Кошти від аукціону мали піти на допомогу Роті НРК 413-го окремого полку безпілотних систем Рейд СБС ЗСУ.

Як відреагувала Олійникова

Українська тенісистка в інстаграмі повідомила, що змушена скасувати благодійний аукціон. Вона також відзначила подвійні стандарти WTA.

На цьому турнірі беруть участь гравчині, які активно підтримують агресію проти України. Але тут WTA чомусь не бачить жодної проблеми і надає таким персонам платформу для публічності та заробітку. Попри те, що такі дії російських гравців несуть пряму загрозу моєму життю через мотивацію вбивств українців росіянами. WTA, щиро перепрошую, що моє небажання тихо здохнути створює вам такі проблеми,

– написала тенісистка.

Олійникова висловила сподівання, що "таке рішення WTA швидко оцінять місцеві уболівальники у Торонто та українська діаспора в Канаді".