Українська тенісистка віддала всі призові на допомогу ЗСУ

Українська тенісистка Олександра Олійникова оголосила, що передасть усі призові з турніру WTA 1000 у Торонто на підтримку Збройних Сил України. Вона також закликала долучитися до збору.

Олександра Олійникова вкотре підтвердила свою активну громадянську позицію поза тенісним кортом. Спортсменка пояснила, чому вирішила спрямувати весь заробіток із престижного турніру на допомогу українським захисникам, повідомляє 24 Канал.

Усі призові з турніру – на підтримку українських військових

Тенісистка, яка посідає 44-те місце у світовому рейтингу WTA, повідомила, що передасть 100% призових, зароблених на турнірі категорії WTA 1000 у канадському Торонто, на потреби Збройних Сил України.

Про своє рішення спортсменка розповіла у соціальних мережах. За її словами, підтримка української армії є для неї не просто благодійністю, а особистим обов'язком і важливою частиною її місії.

Для мене постійна підтримка української армії – мій обов'язок, моя основа і моя гуманітарна місія як спортсменки. Саме тому я прийняла рішення передати 100% призових, зароблених на турнірі в Торонто, на допомогу Збройним Силам України,

– написала Олійникова.

Також тенісистка нагадала, що ще перед стартом змагань відкрила благодійний збір. Він триватиме до 9 серпня, а всі охочі можуть долучитися до нього, щоб допомогти українським військовим.

Олійникова завершила виступ уже в першому колі

На турнірі WTA 1000 у Торонто Олександрі Олійниковій не вдалося пройти стартовий раунд. Українська тенісистка поступилася досвідченій представниці Чехії Кароліні Плішковій, яка нині займає 63-тю позицію у світовому рейтингу WTA.

Попри ранній виліт зі змагань, Олійникова вирішила спрямувати всі зароблені кошти на підтримку українських захисників. Вона також звернулася до своїх уболівальників із проханням підтримати відкритий благодійний збір.

Прошу всіх підтримати збір, щоб разом передати нашим захисникам якомога більшу допомогу,

– закликала українська спортсменка.

675 тисяч гривень призових Олійникова передала батальйону безпілотних систем "Спалах", а ще 154 тисячі – для роти наземних роботизованих комплексів.

Нагадаємо, раніше українка іронічно вибачилася перед WTA, що не хоче "тихо здохнути". Міжнародна тенісна організація не дозволила Олійниковій провести благодійний аукціон з метою забезпечення одного з підрозділів.