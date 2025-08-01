У четвер, 31 липня, Олександрія зіграла другий матч з Партизаном в межах другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Сербська команда розгромно перемогла з рахунком 4:0.

УЄФА офіційно оштрафував віцечемпіона України на 20 тисяч євро за "расистську поведінку" під час номінально домашнього поєдинку з Партизаном, що відбувся 24 липня в польському Катовіце. Крім фінансової санкції, клуб отримав умовне покарання, пише 24 Канал з посиланням на УЄФА.

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За що покарали Олександрію?

Дисциплінарний комітет УЄФА кваліфікував дії вболівальників, які кричали "Вбий серба", як "расистську поведінку". Це одна з найсерйозніших категорій порушень у європейському футболі. У відповідь було винесено два рішення: грошовий штраф у розмірі 20 тисяч євро та поки що умовне часткове закриття трибун на один матч під егідою УЄФА протягом наступних двох років.

Сам клуб поки не прокоментував санкцію, і наразі невідомо, кого саме УЄФА вважає винним у расистських проявах.

Нагадаємо, що на матч у Белграді футболістам Олександрії заборонили вийти на поле з українськими прапорами.