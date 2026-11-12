Джокер збірної України обрав несподіване місце для продовження кар’єри

Найкращий бомбардир збірної України у 2025 році Олексій Гуцуляк з літа залишався без клубу. Вінгер не захотів підписувати новий контракт із Поліссям, але й варіанти у закордонних європейських чемпіонатах його не влаштували.

Зрештою пошуки привели футболіста та його агента в Казахстан. Тамтешній новоспечений чемпіон Ордабаси заявив про те, що Гуцуляк тепер захищатиме його кольори, пише 24 Канал.

Гуцуляк – гравець Ордабаси

28-річний футболіст, відомий насамперед виступами у складі Карпат, Дніпра-1 і Полісся, приєднався до найкращого клубу Казахстану, підписавши дворічний контракт.

Фінансові деталі угоди не розкриваються, проте відомо, що українець стане найдорожчим і найвисокооплачуванішим гравцем не лише Ордабаси, а й усієї ліги Казахстану.

Гуцуляк у Лізі чемпіонів

Як не дивно, саме у складі скромного за європейськими мірками клубу Олексій Гуцуляк має шанс дебютувати у Лізі чемпіонів.

У Казахстані саме закінчився сезон, який відбувається в країні за системою весна – осінь. Ордабаси зробив золотий дубль, вигравши чемпіонат та національний кубок.

Тож у наступному розіграші єврокубків клуб виступатиме у кваліфікації Ліги чемпіонів. Боротьбу за місце в основній стадії Ордабаси розпочне з першого раунду.

Кому відмовив Гуцуляк

Вінгер мав декілька варіантів продовження кар'єри, проте його запит щодо зарплати суттєво обмежив пропозиції.

За інформацією інсайдерів, одним із реальних претендентів на футболіста був іспанський Еспаньйол, проте Гуцуляк відмовився туди переходити. Так само не влаштували Олексія клуби з Близького Сходу.