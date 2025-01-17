Голкіпер лише спостерігав: ексвінгер Шахтаря забив ефектний гол за Карабах

Колишній гравець молодіжної збірної України Олексій Кащук нагадав про себе під час матчу чемпіонату Азербайджану. Українець зробив вагомий внесок у перемогу своєї команди.

Український вінгер Карабаха Олексій Кащук вийшов у стартовому складі команди на матч 19-го туру Азербайджану проти Шамахі. Вже в середині першого тайму уродженець Житомирщини відзначився голом, пише 24 Канал.

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Четвертий гол Кащука за Карабах

На 29-й хвилині матчу, коли рахунок на табло був 1:1, Олексій відгукнувся на фланговий навіс партнера по команді. Вінгер ударом головою точно пробив по воротах суперника, вивівши свою команду вперед. Голкіперу гостей залишалося лише спостерігати за польотом м'яча.

Відео голу Кащука

У підсумку Карабах здобув перемогу з рахунком 3:2. Після 19-ти зіграних турів команда Кащука очолює турнірну таблицю чемпіонату Азербайджану, випереджаючи на 11 балів найближчого переслідувача.

Для Олексія Кащука цей гол став четвертим у сезоні. Зазначимо, що українець влітку залишив Шахтар та на правах вільного агента підписав контракт з Карабахом.

Олексій виступав за юнацькі збірні України усіх вікових груп. Вінгер брав участь у молодіжному Євро-2023, де "синьо-жовті" здобули "бронзу".