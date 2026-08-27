У Росії хочуть, щоб путіністка Ісинбаєва допомогла відновити права їхніх спортсменів

Попри гучні заяви про те, що санкції їм "ні по чьом", росіяни тільки й мріють про те, щоб повноцінно повернутися у великий спорт. Для цього вони готові використовувати будь-що і будь-кого – зокрема, імідж дворазової олімпійської чемпіонки.

Йдеться про Олена Ісинбаєву, яка довгі роки вірно служила російському диктаторському режиму, але вже тривалий час не живе в Росії і намагається не коментувати події геополітичного масштабу. Росіяни вірять, що вона допоможе їм позбутися обмежень, пише 24 Канал.

Росіяни хочуть використати Ісинбаєву

Відомий путініст і двічі олімпійський чемпіон у біатлоні Дмитро Васильєв поклав на Ісинбаєву відповідальність за те, щоб російських спортсменів повертали на міжнародні змагання. Мовляв, в неї є абсолютний авторитет на Заході.

Її нейтральний статус сприймають позитивно. Цей фактор має допомогти їй у просуванні наших спортсменів та повному знятті санкцій,

– заявив Васильєв.

Ісинбаєва вже чотири роки не живе в Росії, її новим місцем перебування стала Іспанія. До 2024 року вона навіть входила до комісії атлетів Міжнародного олімпійського комітету.

Ісинбаєва – "хороша руська"?

До повномасштабного вторгнення росіян в Україну легкоатлетка успішно будувала імідж відданої путіністки. Була довіреною особою диктатора на "виборах", входила до putin team, яку складали відомі діячі спорту та культури, а ще зберігала статус військовослужбовиці російської армії у званні майора.

Проте після початку великої війни Ісинбаєва прибрала зі своїх офіційних ресурсів згадки про зв'язки з російською владою. І навіть намагалася переконати, що ніколи насправді не була серед армійців. Усе заради того, щоб її не викинули з МОК.

В Україні проти Ісинбаєвої запроваджені санкції.