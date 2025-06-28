Харлан вдома: фехтувальниця поділилася затишними світлинами з рідного Миколаєва

З осені 2024 року Ольга Харлан проживає переважно в Італії разом зі своїм нареченим Луїджі Самеле. Однак спортсменка доволі часто відвідує Україну.

Ольга Харлан відвідала рідний Миколаїв. Спортсменка поділилася зворушливими моментами від перебування вдома у своїх соцмережах, пише 24 канал з посиланням на інстаграм фехтувальниці.

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Харлан у Миколаєві

Після тривалої розлуки спортсменка нарешті вдома поруч із близькими та улюбленим біглем на ім’я Доббі, за яким, за її словами, вона дуже сумувала.

На своїй сторінці в соцмережах Харлан опублікувала серію теплих фото, зроблених у рідному місті. Серед знімків родинний будинок, затишне зелене подвір’я та песик Доббі, якого спортсменка зворушливо обіймає. У дописі вона зізналася, що найбільше під час розлуки сумувала саме за ним.



Харлан з песиком / Фото з інстаграму спортсменки



Будинок Харлан / Фото з інстаграму спортсменки

Нагадаємо, що Ольга Харлан не лишається осторонь подій в Україні й активно підтримує державу. У своїх соцмережах вона неодноразово демонструвала світу злочини Росії.