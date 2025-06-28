Харлан вдома: фехтувальниця поділилася затишними світлинами з рідного Миколаєва
- Ольга Харлан відвідала рідний Миколаїв і поділилася зворушливими фото у соцмережах.
- Спортсменка проживає в Італії, але часто відвідує Україну і активно підтримує державу.
- Харлан сумувала за своїм улюбленим псом Доббі, з яким нарешті возз'єдналася.
З осені 2024 року Ольга Харлан проживає переважно в Італії разом зі своїм нареченим Луїджі Самеле. Однак спортсменка доволі часто відвідує Україну.
Ольга Харлан відвідала рідний Миколаїв. Спортсменка поділилася зворушливими моментами від перебування вдома у своїх соцмережах, пише 24 канал з посиланням на інстаграм фехтувальниці.
Читайте також Багато хто не вірить: Онофрійчук про іноземних гімнастів, які запитують про війну
Харлан у Миколаєві
Після тривалої розлуки спортсменка нарешті вдома поруч із близькими та улюбленим біглем на ім’я Доббі, за яким, за її словами, вона дуже сумувала.
На своїй сторінці в соцмережах Харлан опублікувала серію теплих фото, зроблених у рідному місті. Серед знімків родинний будинок, затишне зелене подвір’я та песик Доббі, якого спортсменка зворушливо обіймає. У дописі вона зізналася, що найбільше під час розлуки сумувала саме за ним.
Харлан з песиком / Фото з інстаграму спортсменки
Будинок Харлан / Фото з інстаграму спортсменки
Нагадаємо, що Ольга Харлан не лишається осторонь подій в Україні й активно підтримує державу. У своїх соцмережах вона неодноразово демонструвала світу злочини Росії.