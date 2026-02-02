Найстарший представник України на Олімпіаді-2026 родом з Тернопільщини
- Найстаршим представником України на Олімпіаді-2026 стане саночник Андрій Мандзій, якому на момент старту змагань буде майже 38 років.
- На Олімпіаді-2026 українські фристайлісти є претендентами на нагороди, а найбільше спортсменів Україна представить у біатлоні та санному спорті.
Зимові Олімпійські ігри-2026 в Італії триватимуть з 6 до 22 лютого. Україну на головних спортивних змаганнях чотириріччя представлять 46 атлетів.
Найстаршим представником України на Олімпіаді-2026 стане саночник Андрій Мандзій. На момент старту змагань йому буде майже 38 років, інформує 24 Канал.
Дивіться також Спортсменка з Рівного стала наймолодшою учасницею Олімпіади-2026 від України
Хто такий Андрій Мандзій?
Спортсмен родом з Кременця (Тернопільська область), виступає в чоловічих санях і вже не вперше представляє Україну на Олімпійських іграх.
Андрій Мандзій – один із найдосвідченіших українських зимових олімпійців: виступав за збірну на Іграх 2014, 2018 і 2022 років, а тепер повернувся до Мілану як найстарший серед представників української команди.
За повідомленням Федерації санного спорту України, у січні цього року Мандзій переміг на етапі Кубка націй у Німеччині.
Андрій Мандзій із золотом етапу Кубка націй/ Фото Федерація санного спорту України
"Ветерани" збірної України на минулих Олімпійських іграх
Варто зазначити, що лише хокеїст Валерій Ширяєв був старшим серед українців на зимових Іграх раніше – на Олімпіаді-2002 в Солт-Лейк-Сіті йому було 38 років і 182 дні.
На літніх Олімпійських іграх було значно більше спортсменів, які представляли Україну.
Легкоатлет Олександр Дриголь у 46-річному віці виступив на Олімпіаді-2012 у Лондоні. Спортсмен брав участь у змаганнях з метання молота.
Стрілець Олег Ткачов захищав честь України на Олімпіаді-2004 в Афінах. 42-річний на той момент спортсмен змагався у стрільбі з пістолета.
Очікування від виступу України на Олімпіаді-2026
- На останніх двох зимових Олімпіадах Україна здобувала медалі лише у фристайлі. Золото на Іграх у Пхьончхані-2018 та срібло у Пекіні-2022 виборював лижний акробат Олександр Абраменко.
- На Олімпійських іграх-2026 в Італії українські фристайлісти теж серед претендентів на нагороди. Вони неодноразово потрапляли у призи на етапах Кубка світу.
- Найбільше українських спортсменів буде представлено у біатлоні та санному спорті – по 10 учасників.