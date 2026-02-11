Це мотивує: канадська ковзанярка без пальців на руці отримала срібло Олімпіади

Канадська шорт-трекістка Флоренс Брюнель завоювала срібну медаль на Олімпійських іграх-2026. Для спортсменки ця нагорода стала успішною реабілітацією після невдалого дебюту на попередній Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Спортсменка, яка народилася без трьох пальців на руці, стала срібною призеркою у змішаній естафеті з шорт-треку на Олімпійських іграх 2026 року. Попри вроджену фізичну особливість, вона допомогла збірній вперше здобути медалі у цій дисципліні. Про це повідомляє Чемпіон.

Читайте також: "Маріонетки Путіна": російський опозиціонер зробив гучну заяву щодо заборони шолому Гераскевича

Як виступила збірна Флоренс Брюнель?

У першому розіграші медалей зі швидкого катання на льоду, 10 лютого, за відзнаки змагалися збірні Китаю, Італії, Бельгії та Канади. Чемпіонські нагороди виборола команда господарів із результатом 2:39.019. Канадці з Флоренс Брюнель у складі фінішували другими. Вони поступилися лідерам 0,25 секунди, випередили бельгійців і залишили за п’єдесталом чинних чемпіонів збірну Китаю.

Нагадаємо! Під час жіночого забігу на ОІ-2022 Флоренс Брюнель усунули від змагань за заборонений внутрішній обгін. Повторно її відсторонили у змішаній естафеті: ковзанярка зіткнулася з іншою спортсменкою, через що впали обидві, і команда втратила потенційні медалі.

Ця нагорода у змішаній естафеті стала важливим досягненням для канадки після її дискваліфікацій на минулих Олімпійських іграх у Пекіні, що стало ударом для її ментального здоров’я і змусило замислитися про завершення спортивної кар’єри.

Які спортивні досягнення Флоренс Брюнель?