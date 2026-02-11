Це мотивує: канадська ковзанярка без пальців на руці отримала срібло Олімпіади
Канадська шорт-трекістка Флоренс Брюнель завоювала срібну медаль на Олімпійських іграх-2026. Для спортсменки ця нагорода стала успішною реабілітацією після невдалого дебюту на попередній Олімпіаді-2022 у Пекіні.
Спортсменка, яка народилася без трьох пальців на руці, стала срібною призеркою у змішаній естафеті з шорт-треку на Олімпійських іграх 2026 року. Попри вроджену фізичну особливість, вона допомогла збірній вперше здобути медалі у цій дисципліні. Про це повідомляє Чемпіон.
Як виступила збірна Флоренс Брюнель?
У першому розіграші медалей зі швидкого катання на льоду, 10 лютого, за відзнаки змагалися збірні Китаю, Італії, Бельгії та Канади. Чемпіонські нагороди виборола команда господарів із результатом 2:39.019. Канадці з Флоренс Брюнель у складі фінішували другими. Вони поступилися лідерам 0,25 секунди, випередили бельгійців і залишили за п’єдесталом чинних чемпіонів збірну Китаю.
Нагадаємо! Під час жіночого забігу на ОІ-2022 Флоренс Брюнель усунули від змагань за заборонений внутрішній обгін. Повторно її відсторонили у змішаній естафеті: ковзанярка зіткнулася з іншою спортсменкою, через що впали обидві, і команда втратила потенційні медалі.
Ця нагорода у змішаній естафеті стала важливим досягненням для канадки після її дискваліфікацій на минулих Олімпійських іграх у Пекіні, що стало ударом для її ментального здоров’я і змусило замислитися про завершення спортивної кар’єри.
Які спортивні досягнення Флоренс Брюнель?
- Брюнель стала першою медалісткою для Канади на молодіжних Олімпійських іграх у шорт-треку.
- Вона дебютувала на ОІ‑2022 у 18 років, що робить її наймолодшою учасницею збірної у шорт-треку в історії.
- Багаторазова призерка міжнародних юніорських змагань у коротких дистанціях (500, 1000 та 1500 метрів).