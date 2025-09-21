Збірна України вперше в історії не виступить на зимовій Олімпіаді у танцях на льоду
- Українська пара Марії Пінчук і Микити Погорєлова посіла 12 місце на ліцензійному турнірі з фігурного катання, не здобувши перепустку на Олімпійські ігри-2026.
- Пінчук і Погорєлов відстали на 7,03 бала від четвертого місця, яке давало право участі в Олімпіаді, і завершили змагання з результатом 153,81 бала.
У китайському Пекіні триває ліцензійний турнір з фігурного катання, де розігруються перепустки на Олімпійські ігри-2026. Українська пара Микити Погорєлова і Марії Пінчук виступала у спортивних танцях на льоду.
У перший день змагань фігуристи виступили у ритм-танці. За свій виступ Марія Пінчук і Микита Погорєлов отримали 62,11 бала, потрапивши до топ-10, пише 24 Канал.
З яким результатом завершили турнір українські фігуристи?
Український тандем відставав на 7,03 бала від четвертого місця, яке дає перепустку на Олімпійські ігри. У довільній програмі перед нашими спортсменами стояло складне завдання обійти конкурентів.
На жаль, дива не сталося. Довільну програму українських фігуристів судді оцінили у 91,70 бала (12 місце). За підсумком турніру Марія Пінчук та Микита Погорєлов посіли 12 місце (153,81 бала).
Путівки на Олімпійські ігри вибороли представники Литви, Австралії, Іспанії і Китаю.
Олімпійський ліцензійний турнір. Танці на льоду
1. Литва 198.73
2. Австралія 183.50
3. Іспанія 170.32
4. Китай 168.83
…
12. Україна (Марія Пінчук/Микита Погорєлов) 153.81
Як розповідала у коментарі Суспільне Спорт Марія Пінчук, перед змаганнями вона отримала важку травму. У фігуристки було пошкоджено коліно – компресійний перелом та розтягнення зв'язок.
Як українські фігуристи виступили у відборі на ОІ-2026?
Збірна України вперше в історії не відібралася на Олімпійські ігри в танцях на льоду. Перед цим Софія Голіченко та Артем Даренський не потрапили до топ-3 спортивних пар. Українці посіли п'яте місце, що виявилося недостатньо для здобуття ліцензії.
Останні сподівання залишаються на Кирила Мурсака, який ще має шанс здобути путівку на Олімпійські ігри. Свій виступ у відборі українець присвятив батьку-військовослужбовцю.