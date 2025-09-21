У китайському Пекіні триває ліцензійний турнір з фігурного катання, де розігруються перепустки на Олімпійські ігри-2026. Українська пара Микити Погорєлова і Марії Пінчук виступала у спортивних танцях на льоду.

У перший день змагань фігуристи виступили у ритм-танці. За свій виступ Марія Пінчук і Микита Погорєлов отримали 62,11 бала, потрапивши до топ-10, пише 24 Канал.

З яким результатом завершили турнір українські фігуристи?

Український тандем відставав на 7,03 бала від четвертого місця, яке дає перепустку на Олімпійські ігри. У довільній програмі перед нашими спортсменами стояло складне завдання обійти конкурентів.

На жаль, дива не сталося. Довільну програму українських фігуристів судді оцінили у 91,70 бала (12 місце). За підсумком турніру Марія Пінчук та Микита Погорєлов посіли 12 місце (153,81 бала).

Путівки на Олімпійські ігри вибороли представники Литви, Австралії, Іспанії і Китаю.

Олімпійський ліцензійний турнір. Танці на льоду

1. Литва 198.73

2. Австралія 183.50

3. Іспанія 170.32

4. Китай 168.83

…

12. Україна (Марія Пінчук/Микита Погорєлов) 153.81

Як розповідала у коментарі Суспільне Спорт Марія Пінчук, перед змаганнями вона отримала важку травму. У фігуристки було пошкоджено коліно – компресійний перелом та розтягнення зв'язок.

Як українські фігуристи виступили у відборі на ОІ-2026?